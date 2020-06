Las once residencias de mayores dependientes de la Diputación de Álava se encuentran libres de coronavirus

Este dato ha sido dado a conocer este lunes por el diputado general de Álava, Ramiro González, en una visita a la Residencia Lakua, en Vitoria-Gasteiz, con motivo del reinicio de las visitas de familiares a los residentes en los centros de mayores, que permanecían suspendidas desde el 13 de mayo como medida preventiva para evitar contagios de coronavirus.

González ha reconocido que la situación que se ha vivido en las residencias de mayores alavesas -en los que se han registrado 140 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia- ha sido "durísima", tanto para los propios usuarios, como para sus familias y para los trabajadores de estos centros.

No obstante, ha subrayado que el reinicio de las visitas presenciales, así como l hecho de que las once residencias forales se encuentren ya libres de coronavirus, es un "motivo de alegría". Además, ha destacado que únicamente once personas residentes en centros privados continúan siendo positivas. González ha destacado, asimismo, que ningún trabajador de las residencias forales es positivo por coronavirus, una situación que no ocurría desde el 24 de marzo.

LA SEGURIDAD, "PRIMORDIAL"

El diputado general ha afirmado que el reinicio de las visitas de familiares a las residencias hace que el de este lunes sea "un día especial". En todo caso, ha subrayado que lo "primordial" sigue siendo garantizar la seguridad en estos centros, por lo que existe un protocolo destinado a prevenir posibles contagios.

González ha agradecido el sacrificio de las personas usuarias de las residencias y de sus familiares, sobre los que ha reconocido que pese a las comunicaciones que han podido tener durante este periodo por vía telemática, han sufrido una situación "durísima" por la imposibilidad de mantener un contacto directo.

El diputado general también ha dado las gracias al personal de las residencias. González ha reconocido que estos profesionales "han trabajado en circunstancias muy difíciles", dado que las instituciones "no siempre" les han podido suministrar los medios necesarios, especialmente al inicio de la pandemia, por las dificultades para conseguir materiales de protección. "Sin embargo, han seguido ahí, con una labor que iba más allá de la mera atención a las personas usuarias", ha destacado.

La Residencia Lakua, a la que se ha desplazado este lunes el diputado general, tiene 50 plazas para usuarios con gran dependencia y dependencia severa. Este centro ha superado la pandemia con solo dos casos positivos entre sus residentes, y sin tener que lamentar fallecimientos por causa del virus. En este centro se celebrarán una veintena de encuentros familiares diarios, divididos en grupos de cinco para garantizar las distancias entre personas.

PROGRESIVIDAD

Las visitas se llevarán a cabo de forma progresiva hasta llegar a la normalización, en función de la evolución de la covid-19 en los centros y en todo el territorio, por lo que puede haber alguna diferencia en las visitas entre una y otra residencia. En todo caso, las visitas se desarrollarán siguiendo las recomendaciones de las instituciones sanitarias.

Los encuentros se celebrarán siempre con cita previa, y serán de una persona por residente, preferentemente con el mismo familiar. Además, las visitas no podrán durar más de una hora. En el caso de que la persona residente se encuentre en aislamiento por estar contagiada o por prevención, la duración del encuentro será de 20 minutos como máximo, y extremando las medidas de protección y seguridad.