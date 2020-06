Podem reitera els seus dubtes amb l'ampliació del port de València perquè "no hi ha necessitat"

Valenciaport va rebre la setmana passada l'escala del 'MSC Sixin', el buc de contenidors de major capacitat que ha atracat en les seues instal·lacions, amb capacitat per a 23.756 TEU. Açò ho converteix en el segon major portacontenidors del món.

En un comunicat, la formació 'morada' adverteix de diverses informacions respecte a l'ampliació del port que "fan dubtar, una vegada més, de la necessitat de l'ampliació nord".

Destaca entre elles que "la seua major terminal, operada per Cosco Shipping Ports, ja ha realitzat fa poc una inversió de prop de 100 milions i preveu invertir 62 milions més en un futur immediat". Amb açò, "planteja incrementar la seua capacitat fins als 5 milions de TEU, podent atendre així la demanda prevista per als pròxims 15 anys".

Podem es pregunta si "segueix estant justificat erosionar més la costa" quan "ja hi ha inversions realitzades que garanteixen la capacitat del port i les actuals instal·lacions poden atendre supervaixells d'última generació sense necessitat d'augmentar calat". "A què obeeix la necessitat de l'ampliació? Per descomptat, no als interessos dels valencians", subratlla.