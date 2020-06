Los colegios de los territorios que entran en fase 2 en Cataluña reabren con poca asistencia

Entradas escalonadas, controles de temperatura o cajones individuales de juguetes para los pequeños: la vuelta a las aulas en los territorios que han entrado hoy en fase 2 se dibuja con muchas medidas, pero pocos niños en las aulas.

La directora de la escuela infantil Peggy, en el barrio de Sant Gervasi, comentaba en declaraciones a la ACN que afrontaban este día de apertura con mucha ilusión por ver a los pequeños. La profesora, con mascarilla y pantalla, recibía en la puerta a los niños para tomarles la temperatura y darles un trapito con desinfectante. Los grupos están ahora formados por cinco alumnos y siempre tienen la misma maestra.

También en Barcelona, el Institut Escola Costa i Llobera ha separado la entrada al centro de los alumnos. A las 9 de la mañana lo hacían los pequeños, a las 9.30 los alumnos de 3º de la ESO y a las 10 de la mañana los de 3º y 6º de primaria. El ritual era similar: control de temperatura y limpiar las manos con gel hidroalcohólico. Los grupos también eran reducidos: hasta ocho por aula en infantil, 13 en primeria y 15 en secundaria.

Los alumnos vuelven a las aulas

Según datos de la ACN, la Associació Catalana de Llars d'Infants calcula que este lunes se han reabierto un 30% de las 200 guarderías privadas que hay en Barcelona, con una capacidad media del 40%. Desde la escuela Peggy señalan que mantuvieron una reunión por Zoom para resolver las dudas de las familias.

"Lo más difícil es mantener la distancia de seguridad", reconoce la directora. También detalla que se han habilitado rincones separados en las aulas para que los niños puedan jugar con más seguridad.

Ignasi Branchadell, coordinador pedagógico de secundaria en el centro Institut Escola Costa i Llobera ha explicado que los profesores prepararon las aulas la semana anterior: "Sacamos mesas, las vaciamos y dejamos salidas de emergencia. Así, en los últimos días y previendo el paso a la fase 2 ya marcamos los suelos y las distancias entre alumnas y definimos espacios e itinerarios de circulación". Cuando un aula queda libre de alumnos se desinfecta y, mientras tanto, se utiliza alguna que ya esté lista.

La directora del centro, Dolors Bastida, confirmó que en el caso de infantil asistieron a la escuela un total de 15 alumnos, lo que representa el 10% del alumnado de la etapa. En primaria y secundaria las cifras se movían en un 70-80% de los alumnos.

"Las instrucciones del Departament son escasas"

Belén Tascón, presidenta de la FaPaC, explica a 20minutos que "lo que ha pasado en la fase 2 es que nos encontramos con que las instrucciones del Departament d'Educació son escasas, y que la adaptación es obra de los centros educativos". Recalca que las competencias para garantizar el derecho a la educación son del Departament, pero que parece que ha evadido las obligaciones para dejar toda la presión a los colegios.

"El Departament es quien tiene que determinar las condiciones. Puede haber centros que tengan menos profesores porque no pueden asistir a trabajar, pues hay que ver cómo compensar esto", añade Belén. Desde la FaPaC detallan también que la señalización de espacios y la organización de los mismos tendría que venir determinada desde la Generalitat. "El Departament y la sociedad en general no se dan cuenta de que el derecho a la educación tiene que garantizarse, y no solamente tiene que garantizarse sino que tiene que hacerlo en igualdad de condiciones", comenta.

"Hay centros que ofrecen una o dos tutorías en estos diez días que quedan de curso, y lo hacen solo para los alumnos de fin de ciclo; otros abren solo en infantil si trabajan los dos progenitores; hay distritos que han enviado cartas a las familias desincentivando la asistencia a los centros... Todo es diferente", añade la presidenta de la FaPaC.

“Lo que vemos es un incumplimiento del sentimiento de abertura de los centros. Ahora en junio son pocos días pero lo que nos preocupa es septiembre. ¿Estamos haciendo planes de contingencia para garantizar la educación presencial, que es la igualitaria?”, concluye Belén Tascón.

La ANPE consideran innecesaria la vuelta al cole

La misma idea sobre retomar el curso en septiembre la comparten en la ANPE y la presidenta, Carmen Alonso, apunta: “Deberían poner todo su empeño en ver cómo se va a realizar la vuelta al curso que viene. Entendemos que en septiembre habrá que empezar y no hay casi información. Han cargado a las direcciones con toda la responsabilidad y todo lo que tienen encima”.

Desde la ANPE consideran, además, que retomar el curso estos días es innecesario: “Considereamos totalmente innecesaria esta vuelta al cole. Hay centros que el fin de semana estaban contactando con los profesores para ver cómo podían ir. No habían recogido ni las delegaciones de los padres en lo referente al virus.”

Valoran, sin embargo, el "sentido de responsabilidad" de los padres para no llevar a sus hijos a los colegios y destacan que la asistencia ha sido muy baja. “Los centros no pueden garantizar la seguridad porque no han tenido tiempo para marcar los pasillos, para recoger... Entendemos que los alumnos de secundaria y bachillerato entenderán mejor las normas pero en muchos casos pueden asistir a clase desde casa”.

Refuerzan la idea de tener en cuenta a los docentes, también, que en muchos casos no contarán con los medios de protección adecuados, o que siendo ellos mismos padres y madres verán muy complicado la vuelta al trabajo.