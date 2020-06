La mujer más dura, Ky Furneaux: "Puedo hacer pasar a mi cuerpo y mi mente por un increíble dolor físico e ignorarlo"

Para la australiana Ky Furneaux el sufrimiento está muy abajo en la lista de cosas a las que hacer caso. Durante 16 años trabajó como especialista y doble de acción en cerca de 50 películas. Y eso fue después de sufrir un accidente de tráfico a los 19 años tras el que le dijeron que tendría movilidad reducida para el resto de su vida. No fue así.

Ky Furneaux ya protagonizó uno de los episodios de Aventuras en Pelotas para Discovery Channel en el pasado, con un compañero de aventura. Para quien no lo sepa, se trata de un reality en el que dos personas son abandonadas desnudas en un lugar inhóspito donde deberán sobrevivir por sus propios medios durante 21 días. La experiencia más primitiva posible.

El lunes 15 de junio a las 22.00 horas se estrena en Discovery Channel una nueva versión del programa: Aventura en pelotas: Solos. La misma situación extrema, pero sin ayuda ni compañeros. A sus 46 años Ky Furneaux no dudó en decir que sí.

Hablamos con ella sobre este nuevo desafío y sobre por qué es una de las mujeres más duras del planeta.

¿Cómo se compara este desafío con otras expediciones de supervivencia que ha realizado en el pasado? Fue probablemente el mayor desafío en el que me he metido. Recuerdo haberme acostado en mi cama esa última noche antes de entrar y haber tenido esos desvaríos mentales de "no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo". Recuerdo que pensé: "¿Qué pasaría si me echara atrás ahora?". Definitivamente hay una lucha interna que ocurre cuando te pones en esa situación. Te preguntas si crees al 100% que vas a ser capaz de sobrevivir a lo que venga. Quiero decir, nunca me metería en un desafío si no creyera que puedo tener una oportunidad. Sin embargo, la mente te juega malas pasadas, especialmente cuando no tienes a nadie más que pueda decir "puedes hacerlo" y eres la única persona que se lo dice a sí misma.

Se le dio una alta calificación de supervivencia en solitario antes de entrar en el Amazonas. ¿Cuánta confianza tenía en que sobreviviría durante 21 días?

Mira, la naturaleza es maravillosa e impredecible. Sabía que no me sacarían de allí excepto en una camilla, sólo porque sé que no puedo decir que lo dejo. ¡Tenía suficiente confianza en mi mente y mi cuerpo! Sin embargo, es la naturaleza y cualquier cosa puede pasar, ¡especialmente en el Amazonas! Durante la expedición recibí increíbles picaduras de garrapatas que se infectaron, y una de ellas paralizó un músculo de mi espalda. Lo que demuestra que algo tan simple como una garrapata, que ni siquiera es del tamaño de mi uña pequeña, es que podría haber tenido que abandonar por una parálisis de garrapata. También había cosas más grandes con las que lidiar como las terciopelo, una serpiente increíblemente venenosa, que estaba dejando camisas de piel alrededor de mi refugio. Tres o cuatro mañanas me desperté y había piel de serpiente a un metro de mi hombro, ¡sin mencionar el jaguar! Así que, para responder, confiaba en mí misma y en mi propia capacidad, pero nunca voy a dar por sentada a la naturaleza.

¿Cuáles fueron los principales retos (o ventajas) de emprender una expedición de supervivencia de 21 días en solitario en lugar de estar con un compañero?

El principal desafío fue la enormidad de las tareas que tienes que hacer para sobrevivir a diario. Sé que muchas veces en Aventuras en pelotas: solos se ve a todo el mundo tumbado y cansado todo el tiempo, pero esa no es la realidad de la situación en el Amazonas. Nunca tuve tiempo para estar tumbada excepto cuando estaba oscuro, y no podía ver nada.

Y la ayuda se echa de menos... Por ejemplo, en algún lugar como África, puedes quemar una rama grande y estará encendida toda la noche, mientras que yo tenía que pasar cuatro o cinco horas cada día cortando suficiente madera para sobrevivir durante la noche. Creo que ahí es donde tener un poco de músculo extra, para dividir las tareas, habría sido la mayor ventaja. Para mí, tan pronto como había luz, empezaba por hervir agua y luego inmediatamente trataba de encontrar comida. También tuve que añadir hojas a mi refugio todos los días, porque en la zona en la que había montado el campamento la lluvia era como tener un río cayendo sobre tu cabeza. Cada día, desde la luz hasta el atardecer, tenía que estar en movimiento para asegurarme de que mi situación era mejor ese día que el anterior. Mientras que, teniendo un cuerpo extra ahí fuera, puedes tener a alguien que cuide del fuego mientras vas a buscar agua. En esencia, ¡las dos manos hacen el trabajo más ligero!

¿En qué se diferencian los desafíos que enfrentaste en el Amazonas de los otros entornos a los que te has enfrentado? Bueno, ¡siguen poniéndome en lugares con bichos! Los pantanos de Luisiana eran brutales con bichos, con mosquitos que eran como águilas, casi tan grandes como para bajar y llevarte! Pensé que nada podía ser peor que eso... ¡y luego nos llevaron a las Bahamas, lo que significaba más bichos! Esa vez había mosquitos y pulgas de arena, y las pulgas de arena fueron muy malas porque no se detuvieron en ningún momento del día.

Ky Furneaux, llegando al Amazonas en 'Aventura en Pelotas: Solos'. Discovery Channel/Sharellis Tatis

¿Le gustó el Amazonas como destino? Cuando decidí tomar el desafío de Solos, uno de los productores me dijo que me pondrían en un lugar bonito y resultó ser el Amazonas y grité “¡aah!”. Siento que mis desafíos siempre han sido en lugares que parecen cálidos, pero no siempre lo son. Por ejemplo; tuvimos el mayo más frío registrado en Louisiana y fue el final de la temporada de lluvias en el Amazonas. En las Bahamas también tuvimos un viento frío fuera de temporada la mayor parte del tiempo. Así que, en los tres lugares he tenido que tener hoguera casi todo el tiempo para no tener hipotermia. Además de eso, he tenido que lidiar con todos los bichos y la humedad.

¿Cree que su experiencia en acrobacias, en la dirección de expediciones de senderismo, en artes marciales y en muchas otras habilidades al aire libre le convierten en la principal candidata para poder llevar a cabo esta hazaña?

Sí, creo que es una combinación de todo. Creo que es en parte mi actitud obstinada y también el hecho de que me crié a mí misma. He estado ahí fuera en la naturaleza bastante tiempo de mi infancia. Todo lo que he hecho en mi vida me llevó hasta ese punto en el Amazonas. Ha habido algunas extrañas coincidencias, como el hecho de que a principios de año decidí salir en una aventura en solitario por mi misma. Me fui fuera de las rutas habituales y me comí todo lo que pude cazar con mi arco tradicional. No sabía que Solos iba a ocurrir, y pasé exactamente tres semanas desconectada, sola en el medio del desierto, ¡solo para ver si podía hacerlo! Incluso lloré cuando tuve que dejar de vivir sola, así que sabía que lo de estar sola no me iba a molestar.

No era nueva en ese entorno… He estado en el Amazonas cuatro veces antes de esta expedición, así que sentí que conocía ese entorno. Pero lo más importante es que tengo la capacidad de hacer pasar a mi cuerpo y mi mente por un increíble dolor físico e ignorarlo. Definitivamente viene de 16 años de hacer acrobacias en los sets de filmación. Creo que ser guía al aire libre es también una gran ventaja porque cuando te duele el cuerpo, pero estás cuidando a otras 20 personas, eso no es una prioridad. Esto te permite aprender a poner el dolor y el sufrimiento en el fondo de tu mente y seguir adelante. Puede que haya tenido algo mordiéndome las 24 horas del día en el Amazonas, sin embargo, es cuestión de lo que hagas con esa información y de saber que no te va a matar, así que no tienes que preocuparte o lidiar con ello en ese momento.

A lo largo de su carrera ha elegido ponerse en situaciones inmensamente difíciles y peligrosas. ¿Qué tienen estos desafíos que te atraen tanto? Cuando tenía 19 años tuve un grave accidente de coche y los médicos me dijeron que no volvería a hacer actividad física y creo que después de recuperarme me pregunté: ¿cuáles son los límites de este cuerpo? ¿Qué puedo hacer pasar a este cuerpo antes de caerme y no volver a levantarme? Y, para ser justos, ¡nunca encontré ese punto de ruptura! Creo que nos detenemos cuando la gente nos dice que nos detenemos, o nos detenemos cuando pensamos que hemos llegado a nuestro límite, pero tengo que decirte que nuestros límites están muy, muy por encima de todo lo que creemos que somos capaces de hacer. Para mí siempre ha existido esta enorme curiosidad por ver si puedo encontrar un punto en el que no pueda volver a levantarme.

¿Le pasó en esta última aventura? Durante mi estancia en el Amazonas pensé que cada día podría ser el último que pasara allí. Incluso en el día 21, mientras intentaba llegar al sitio de extracción me encontré con algunos problemas importantes. Se suponía que debía estar allí a las 10:00 a.m., y a las 12:00 p.m. todavía estaba atando una balsa, consciente del hecho de que todavía tenía una milla para nadar río arriba en una balsa que no iba a flotar. ¡Realmente ni siquiera sabía en el día 21 si llegaría al punto de extracción o no!

¿Qué le motiva a seguir adelante? Recuerdo que el productor me decía: "¿Qué te hace seguir adelante? ¿Es la comida? ¿Es la idea de una cama caliente?' y yo le decía que no, ninguna de esas cosas. No me importa ninguna de esas cosas. Lo único que me mantiene en marcha es el hecho de que puedo hacerlo. El hecho de que todos mis miembros siguieran cooperando me hizo seguir adelante. Tuve que sacar la maldita balsa de ahí y todo lo que hacía era contar hasta 100 en mi cabeza y luego empezar de nuevo en 1. También sabía que si me detenía, la balsa retrocedería y la única razón por la que seguía avanzando era el hecho de que podía hacerlo. No llegué a mi límite entonces. Así que, ahora estoy como, “uh oh, dispara, ¿qué es lo siguiente?

¿Hay algún entorno o terreno en particular en el que nunca intentaría participar en un desafío de supervivencia? Bueno, creo que lo que pasa con la supervivencia es que nunca puedes predecir el terreno en el que vas a terminar. Creo que nunca diría que no a nada. ¿Creo que mis posibilidades de supervivencia disminuirían mucho en ciertos escenarios? Absolutamente. Sabes, es extremadamente difícil encontrar agua en el desierto de Australia, pero ¿significaría que no lo intentaría? No. Sin embargo, las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente. Creo que lo mismo ocurre con los lugares extremadamente fríos. También hice el First Man Out, con Ed Stafford y estuvimos en la meseta tibetana en China a 5.500 metros y a menos 40 grados centígrados -no estaba desnuda, ¡gracias a Dios!- Dicho esto, el frío extremo y la gran altitud no me impidieron hacer el desafío. Realmente creo que si tienes una actitud y una mentalidad de supervivencia, deberías ser capaz de sacar lo mejor de cualquier situación de supervivencia. Al final del día, no hay nada que no intentaría sólo porque pienso que no puedes controlar dónde vas a terminar o qué te va a pasar.

Debe haber habido muchos momentos de nerviosismo en este desafío, ¿hubo algún momento en particular que fuera especialmente desgarrador? No. No siento miedo muy a menudo. Creo que después de 16 años como especialista de acción casi llegué a arder un día. Llego a un punto en el que pienso "¿este es el momento de morir? Muy bien, será dulce. Al menos es una buena historia. Yo no siento angustia y no tengo miedo. Creo que el momento, si tuviera que señalar un momento, en el que podría haber fallado sería en cortar esos árboles. Hay un límite en el cuerpo y esa fue definitivamente la parte más exigente físicamente del desafío. Una cosa que debes recordar es el hecho de que en el momento en que un ser humano viene y enciende un fuego, todos los animales recelan y se alejan. De hecho, me las arreglé para sobrevivir los 21 días con un puñado de larvas de luciérnagas durante 9 de esos 21 días. También comí algunos hongos silvestres, nueces de mono y dos pequeños peces. Así que cuando llegó el último día, cuando estaba tratando de que mi cuerpo terminara la balsa y saliera de allí, siempre había esta idea en el fondo de mi mente de que podía fallar. Creo que ese era probablemente mi mayor temor, llegar tan lejos y, sin tener la culpa, no poder llegar al punto de extracción.

Con el aumento de la dependencia de la tecnología en todos los aspectos de nuestras vidas, desde la navegación hasta la comunicación, ¿cuáles crees que son los principales beneficios de tener una comprensión práctica de la naturaleza, los ecosistemas y las habilidades de supervivencia? Realmente creo que dependemos demasiado de la tecnología. Yo también soy culpable de ello, por ejemplo, el otro día estaba conduciendo por el campo y mi teléfono decidió funcionar mal y de repente me di cuenta de que no tenía un mapa y no tenía ni idea de dónde estaba. Dicho esto, crecí en una época en la que teníamos mapas de calles y mapas de países que se abrían y seguían el camino en el mapa, pero hoy en día, la gente no sabe cómo leer los mapas. Creo que si llega un mondo en el que se apaga la tecnología la única manera de que la gente pueda vivir es entendiendo la supervivencia y la naturaleza. Incluso cosas simples como ser capaz de plantar un jardín y encontrar fuentes de alimento son habilidades realmente importantes que la gente y las generaciones más jóvenes deberían aprenderlas.

Si fuera a irse de vacaciones ¿a dónde iría? Bueno, ¡probablemente iría a una aventura por mi cuenta! La gente ve estas cosas en la televisión, y piensan que es algo que haces para la televisión pero para mí mis días consisten en disparar mi arco y cazar mi propia comida tanto como pueda. ¡Para mis vacaciones nunca podría estar tirado al lado de una piscina! Siempre me pregunto a mí mismo, ¿a qué loca aventura puedo llegar esta vez? ¡Hay tanto que hacer en el mundo que no he hecho todavía y tantas aventuras por hacer! Me encanta hacer cosas que no mucha gente ha hecho antes o que nunca he hecho antes así que, normalmente es algo loco. Creo que mis últimas vacaciones reales probablemente hubieran sido esas tres semanas en las que salí y cacé mi propia comida y viví fuera de la sociedad en una cabaña de piedra. En esencia, lo que ves en la televisión es lo que hay en mi vida diaria también, tengo la suerte de que mi vida, mi pasión y mi trabajo son todos en uno.