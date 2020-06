Coronavirus.- EDEM renova la seua oferta a l'era postcovid amb un curs exprés de finances d'emergència

Entre les novetats destaquen un programa avançat de desenvolupament directiu, un curs exprés de finances d'emergència i una línia online sobre 'tech management'. També ofereix condicions especials per a aturats o afectats per ERTO.

La presidenta d'EDEM, Hortensia Roig, destaca que capacitació serà fonamental per a la nova normalitat que deixa el coronavirus. "L'educació és clau per a la reinvenció professional que aquesta crisi necessita. Les empreses requereixen professionals forts, solvents i capaços", afirma en un comunicat.

Per a açò, l'escola llança una línia netament online per a 'makers', persones curioses que volen aprendre a treballar en l'àrea de 'tech management' de forma pràctica. Els dos primers programes d'aquesta nova línia són 'Tech knowledge' i 'Agile management'.

El primer perfecciona els coneixements tecnològics dels alumnes que s'inicien en el desenvolupament del programari i en llenguatges de programació, mentre 'Agile management' és un programa destinat a treballadors que busquen ferramentes per a gestionar projectes i equips en una empresa.

L'àrea d''Executive education' també estrena el curs online de finances d'emergència perquè els executius que no procedeixen de l'àmbit financer puguen conéixer la pràctica dels principals indicadors econòmics empresarials, l'impacte financer de les decisions i com reaccionar davant moments de crisis.

DESENVOLUPAMENT DIRECTIU AVANÇAT

L'aposta d'EDEM pel progrés en la carrera professional en un context de reinvenció es tradueix en el nou 'Advanced Management Program (AMP)', un programa de desenvolupament directiu amb la primera edició prevista per a l'últim trimestre de 2020.

En aquesta línia, una altra novetat és l'especialitat que l''EMBA (Executive MBA)' afig el pròxim curs en format cap de setmana. A les de màrqueting i vendes i de finances se suma la de 'digital business'. El programa executiu en màrqueting i vendes 'ABC dels supervendes' es reforça amb una modalitat online que permet als alumnes organitzar les classes al seu ritme.

En l'àrea de 'Masters', l'escola inicia el pròxim curs la primera edició del nou màster en finances, que ofereix tant coneixements generals com específics del món financer, a més d'ensenyar l'ús de les ferramentes més comunes i el desenvolupament de competències.

La infraestructura d'EDEM està actualitzada per a fer front asituacions com la generada per la Covid-19. Aquest curs, en una setmana, els graus i màsters van quedar adaptats al format online, igual que altres programes de formació com 'Superpymes'. Davant el confinament també va començar a organitzar 'webinars' gratuïts amb més de 20 sessions des del 23 de març.