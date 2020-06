Coronavirus.- Cantó no es fia del nou repartiment del fons de 16.000 milions perquè "el Govern sempre falla"

"No sabem per què hem de fiar-nos d'un Govern que sempre falla", ha afirmat després que Pedro Sánchez transmetera aquest diumenge als presidents autonòmics els canvis en els criteris del repartiment, incloent un fons per a educació i un altre per a mobilitat. Açò afavoriria a les quals tenen més població, amb la Comunitat Valenciana com la segona més beneficiada per la nova distribució.

Cantó ha destacat que el pes poblacional és una cosa que Cs sempre defèn en el finançament autonòmic, per la qual cosa creu que l'anunci "està bé". "Però no ens fiem perquè les ajudes als ERTO no arriben i tampoc a les empreses", ha remarcat, sumat als criteris "complicats" per a accedir a l'ingrés mínim vital (IMV).

"En qualsevol cas, si arriben és una bona notícia, però no deixa de ser un pegat. El govern de Sánchez ha d'arreglar l'infrafinançament que patim des de fa massa temps tots els valencians", ha reclamat.