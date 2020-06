Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 413.339 treballadors en ERTO

La Direcció general ha rebut 819 sol·licituds, la Direcció territorial de València ha sumat 31.030 expedients, la d'Alacant 25.788 i la de Castelló 7.821.

El sector més afectat és el de Servicis, que ha acumulat 55.695 sol·licituds d'ERTO que afecten a 283.819 persones. Li segueix la Indústria, amb 5.680 expedients que impliquen 109.335 treballadors. En el sector de la Construcció s'han presentat 3.782 expedients sobre 19.181 persones, i en Agricultura, es mantenen en 290 ERTO sobre 1.262 treballadors.

D'aquests 65.488 expedients, -uns per causa de força major i uns altres per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP)-, l'Administració ha resolt 61.249, que afecten un total de 362.581 treballadors.