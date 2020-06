Detingut un home a València per colpejar un altre en la cara amb un pal sense bescanviar una paraula

Els fets van ocórrer dissabte sobre les cinc i mitja de la vesprada quan agents que patrullaven pel carrer Guillem de Castro de València van observar una persona amb la cara ensanguinada que en adonar-se de la seua presència els va cridar.

Els policies van detindre el cotxe i es van acostar a aquesta persona, que a penes podia mantindre's en peus, i que no parava de repetir-los que no veia per un ull i que li acabaven de colpejar amb un pal, per la qual cosa van sol·licitar els servicis sanitaris.

La víctima, un home de 58 anys d'origen polonés, va relatar que es trobava en un parc d'eixe carrer i que se li va acostar un home al qui coneixia per haver discutit amb ell en altres ocasions, i que, sense bescanviar una paraula, pel que sembla li va colpejar amb un objecte contundent en la cara que li va fer perdre l'equilibri i caure al sòl, colpejant-se en el cap.

En eixe moment es van personar els servicis sanitaris que després d'una primera valoració van decidir traslladar-ho a un hospital de València per a ser atès de les lesions que presentava. Els policies van localitzar el sospitós que es trobava assegut en un banc de davant, i després de realitzar diverses comprovacions ho van detindre per un presumpte delicte de lesions. El detingut, amb antecedents policials, i en situació irregular a Espanya, ha passat a disposició judicial.