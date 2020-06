Kiko Matamoros reconoce que no se habla con su hija Anita: "Espero que se haya sentido querida por mí"

Kiko Matamoros nunca ha atravesado una relación estable con sus hijos. Lo ha reconocido en diversas ocasiones en los platós de Mediaset, y este domingo volvió a hablar de ello en el programa Viva la vida.

El colaborador recordó en el espacio conducido por Emma García que no se habla con Anita Matamoros, su hija en común con su expareja, Makoke, desde que este tuviera que ser operado de urgencia.

El tertuliano, que no está de acuerdo con las acusaciones que le ha hecho la madre de su hija, apuntó que ha sido feliz durante 18 años con Anita: "Me he sentido querido y ella espero que se haya sentido querida por mí".

Matamoros consideró que es "una mierda de padre": "He educado fatal a mis hijos, les he consentido todo y eso no es forma de educar". En este sentido, recalcó que, a pesar de haber sido "un desastre", no es una mala persona.

El actual novio de Marta López también añadió que mantiene buena relación con su hijo Diego después de las broncas que ambos protagonizaron tiempo atrás en Telecinco. Sin embargo, no sucede lo mismo con su hija pequeña: "Ella me pidió que no hablara de ella en público. He estado años sin hablarme con mis hijos, no es la primera ni la última".

Finalmente, apuntó que "estaba ilusionado por recuperar la relación con todos mis hijos pero no se puede", aunque "es un cansancio horroroso".