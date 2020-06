Las pantallas de protección facial, otra tendencia que nos ha dejado la COVID-19

En tan solo unos meses la vida que conocíamos ha cambiado por completo. Lo que al principio parecía una gripe potente aislada en China, rápidamente se expandió por el resto del mundo.

Los geles desinfectantes comenzaron a desaparecer de los supermercados y las mascarillas quirúrgicas eran vendidas por cuentagotas en las farmacias para que no pasase lo mismo con ellas. Toda la humanidad quedó paralizada y encerrada en sus casas.

Ahora que poco a poco vamos remontando, la vida va a tardar en ser como solía ser, y tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad para estar sanos y a salvo, comenzando por llevar mascarillas.

Muchas personas no pueden aguantar llevar la nariz y la boca tapadas, por lo que prefieren recurrir a las pantallas de protección facial. Se trata de una medida que se ha podido ver en el sector servicios, pero de por sí sola no protege del contagio, ya que al no estar cerradas no impide la expansión del virus, solo evita el contagio por los ojos, por lo que debería usarse junto a una mascarilla.

Si nos hemos decido a optar por la pantalla, es necesario asegurarse al comprar una que esté certificada y homologada por la Unión Europea, además de saber usarla, limpiarla y desinfectarla correctamente.

Este accesorio que parece haber salido de una película de ciencia ficción ha llamado el interés de los diseñadores y ciudadanos, convirtiéndose en uno de los productos más vendidos en Amazon.

Por su parte, los diseñadores también han querido invertir en este accesorio, aportando su visión. Uno de ellos es Carlos Lantero con sus pantallas made in Mallorca. Este profesor de equitación decidió ayudar con sus medios a los sanitarios que luchaban contra la Covid-19 y ahora las ha sacado a la venta.

Se trata de pantallas de acetato artesanales rematadas en cuero de distintos colores y velcro para ajustarlas

Con diseños más futuristas encontramos a Joe Doucet. El diseñador neoyorkino ha querido aunar dos conceptos: las pantallas de protección facial y las gafas de sol.

Doucet afirma que las creó como respuesta a la pregunta de cómo alentar la adopción masiva de una necesidad no deseada. Aclara que se trata de una medida atractiva para los que no sean sanitarios, pero que debe usarse con mascarilla.

Quién también se ha decantado por un diseño futurista ha sido la artista taiwanesa Yi Fei Chen, creando un prototipo a medio camino entre la mascarilla facial y la pantalla protectora.

Según cuenta la diseñadora, la mayoría de las culturas occidentales consideran cubrirse la cara como una pérdida de individualidad y autenticidad, por lo que Yi Fei Chen ha querido satisfacer dos necesidades en este producto: las sanitarias y las culturales.

Se trata de una pantalla de protección que cubre nariz y boca con tres puntos de apoyo: dos en las orejas, como si fueran unas gafas, y otro en la barbilla para asegurar una correcta protección.

Otra opción para llevar este tipo de pantallas es incorporándolas a gorras o sombreros para aquellos que no soportan llevar nada fisicamente pegado a la cara. Esta manera está especialmente pensada para los niños, aunque también están disponibles para los adultos.

Lo recomendable es buscar una pantalla que nos proteja también de los rayos UV para que la piel no sufra con el sol que se refleje en ellas.