El consejo de Lady Gaga a los nuevos graduados en EE UU trata de evitar que se conviertan en personas hostiles

Este domingo pasado Youtube llevó a cabo un evento llamado Dear Class of 2020 (Querida promoción del 2020) que duró más de cuatro horas y contó con más de 70 famosos, desde Katy Perry, Beyoncé y Lady Gaga hasta los Obama, desde Dwyane Wade y Tom Brady hasta los actores de Schitt's Creek y Euphoria, además de políticos y empresarios, e incluso, Maluma.

La idea era que todos ellos hablaran y dieron consejos a todos los estudiantes que este año se graduaban.

De entre todos los discursos y palabras destacaron por llegada las de Lady Gaga, que reveló que reescribió su discurso después del asesinato de George Floyd, un hombre negro que murió el 25 de mayo asfixiado durante una detención por un policía Minneapolis.

Hace dos semanas, grabé un discurso de inicio muy diferente a este para celebrar el maravilloso logro de su graduación. Mi discurso de entonces hacía referencia a la experiencia compartida de la pandemia global de COVID-19 que ha devastado el mundo este año y hablaba de cuán importante es formar parte de una fuerza bondadosa en el mundo a medida que dais el siguiente paso adelante en tus prometedoras vidas", explicaba la cantante.

"Mi discurso fue grabado antes del asesinato de George Floyd y el movimiento activista que protesta por la brutalidad policial y el racismo sistémico en este país. Si bien mi discurso inicial original podría no ser directamente relevante a lo que este país necesita en este momento, deseo decirte hoy, que aunque hay mucho por lo que estar triste, también hay mucho que celebrar", comenzaba diciendo Lady Gaga.

Tras hacer una analogía entre racismo y naturaleza porque el racismo "es tan generalizado y tan real como la naturaleza", Gaga aseguró que "todos estamos invitados a desafiar ese sistema y pensar en cómo lograr un cambio real".

Gaga luego continuó diciendo a los recién graduados, que considera "las semillas del futuro" que "cambiarán el mundo" que deben hcer un mundo "mucho más hermoso y amoroso que el que vivimos hoy"

"Creo que el camino a seguir para erradicar la plaga del racismo se basa en tres principios que forman la base de mi fe y mi perspectiva sobre la naturaleza y lo que creo que la humanidad necesita para prosperar. Estas tres cosas son: tiempo, esfuerzo y gracia divina".

Y por último, les animó a ser amables y a no quedar indiferentes ante la crueldad. "A veces ser amable es difícil. Estoy segura de que podrías pensar en unos pocos compañeros de clase, amigos, familiares, extraños, personas, maestros de tu escuela o incluso en ocasiones en las que tú mismo has actuado cruelmente", puso de manifiesto la cantante.

"Te animo a que seas amable", dijo Gaga, que también animó al diálogo: "Hablemos. Pero no sólo como lo hacías en las aulas casi todos los días, escuchemos también. Si no escuchamos, no aprendemos", concluyó.