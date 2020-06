El Principado dice que el de EBHI es el ERTE "mejor tratado de Asturias y probablemente de España"

Según Cofiño, la compañía ha decidido, ante la situación económica y la previsión de pérdidas por caídas de los tráficos, recurrir a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), un mecanismo al que han recurrido otras muchas empresas y que sirve para conservar empleos.

Pero además, Cofiño, en respuesta a Podemos en una comisión parlamentaria, ha afirmado que el de EBHI es el ERTE "mejor tratado de Asturias y probablemente de España". En este punto, Cofiño ha ofrecido datos relativos a los salarios de los trabajadores con el expediente para confirmar su argumentación.

Según ha explicado, un vigilante cobra con el ERTE 31.000 euros anuales, un oficial de primera 36.000, un maquinista 44.000, un jefe de operaciones 56.000 y un capataz 57.000 euros.

El diputado de Podemos, Daniel Ripa, alertó de una posible privatización de la EBHI "a precio de saldo" y apeló a la "humanidad" del Gobierno asturiano, un día después de que un trabajador de los cuatro que estaba en huelga de hambre abandonase el lugar en ambulancia.

Cofiño ha lamentado que Ripa recurra a la "demagogia" y ha dicho que la empresa no ha despedido a nadie, sino que se ha limitado a no renovar contratos relevos. Después de considerar "sospechoso" que Podemos se preocupe de este ERTE y no de otros, ha reclamado "sensatez y negociación" para solucionar cualquier tipo de diferencia en la EBHI.