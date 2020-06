El Colegio de Abogados de Aragón reabre sus sedes desde este lunes

Según ha informado la institución, en las instalaciones de la Ciudad de la Justicia, cuya competencia depende de las autoridades judiciales y del Gobierno de Aragón, se han instalado unas mamparas en las mesas de los letrados consultores y tramitadores del Servicio de Orientación Jurídica, además de un elemento de separación al puesto de trabajo de las empleadas del Colegio.

Todos los asistentes deberán llevar mascarilla y tanto en la Sala de Letrados como en el Servicio de Orientación Jurídica, para el que hay que solicitar cita previa, se han colocado geles hidroalcohólicos. Según la normativa, en la Sala de Letrados se restringe el uso de fotocopiadoras, la Sala de Ordenadores y el Armario de Togas. A pesar de no estar operativo, habrá personal del REICAZ para atender y realizar custodias de documentación.

En el edificio del Colegio, ubicado en la calle Don Jaime I, se ha habilitado un corredor seguro con entrada y salida diferenciadas y no se podrá acceder sin cita previa, una medida que no afectará a los letrados, aunque se les aconseja que, en la medida de lo posible, también la soliciten de forma telemática o por correo electrónico. Si no es posible, se atenderá a los letrados para dar solución inmediata al motivo de su visita. Para el público se ha fijado un horario de 10.00 a 13.00 horas.

El departamento de Turno de Oficio es una actividad esencial, por lo que ha funcionado con normalidad durante el Estado de Alarma, manteniendo todas las medidas de seguridad establecidas para evitar el contagio por COVID-19. Además, se van a incentivar los medios telemáticos para gestionar la documentación.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Por otro lado, en el tiempo que las sedes del Colegio de Abogados han permanecido cerradas, se han impartido 16 sesiones de formación por videoconferencia, algunas con asistencia de mas de 400 letrados.

Esta formación telemática va a continuar en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, ya que, de momento, no se van a permitir ni actividades de Formación ni reuniones de grupos con personas ajenas a la organización de forma presencial. Tan sólo se celebrarán reuniones de Junta de Gobierno, Comisiones y Secciones, en las que haya asistencia exclusiva de colegiados y que contarán con protocolos específicos.

Por último, continúan las restricciones para consultar publicaciones o acceder a los ordenadores de la Biblioteca del Colegio aunque se permite el sistema de prestamos, para lo que el letrado podrá consultar la disponibilidad de la publicación en la Base de Datos y solicitarla telefónicamente para su entrega.