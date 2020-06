L'entorn de la plaça consistorial guanya huit passos de vianants

La conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament de València no sols ha suposat un canvi substancial en la manera de caminar per la pròpia plaça, sinó també en el conjunt dels desplaçaments a peu a l'entorn d'aquesta. De fet, el Servei de Mobilitat Sostenible ha creat huit nous passos de vianants en carrers i places d'aquesta àrea i ha ampliat altres set, la qual cosa facilita els trajectes a peu.

Aquest divendres es complirà un mes des que es va habilitar gran part de la plaça com a espai per als vianants, la qual cosa s'ha traduït en 12.000 metres quadrats de superfície guanyada pels vianants en plena desescalada del confinament, quan la necessitat de distància interpersonal és encara major per motius de seguretat sanitària.

No obstant això, l'actuació també ha suposat una reordenació de l'entorn amb la creació, ampliació i millora de passos de vianants en carrers com Sant Vicent, Periodista Azzati, Xàtiva, Marqués de Sotelo, María Cristina, Correus o Pérez Pujol, entre altres. Quant als nous, destaquen els que s'han creat en carrers com el de Xàtiva, principalment en l'encreuament de Marqués de Sotelo cap a l'Estació del Nord i en el nou bescanviador de l'EMT.

En el tram de Sant Vicent des de la plaça de la Reina a la de l'Ajuntament, de 180 metres aproximadament, fins al moment només hi havia un pas de vianants de 8 metres d'ample a l'altura del carrer Abadia. Amb la intervenció s'han executat dues més.

També s'han habilitat al nord i al sud de la plaça i en l'avinguda María Cristina, des del carrer Sant Vicent Màrtir, amb una amplària de 5 metres. Finalment, en l'avinguda María Cristina s'ha habilitat un nou pas de vianants de 5 metres d'ample en l'accés des de Sant Vicent.

Quant a les ampliacions, s'han executat dues en la plaça de la Reina: una en l'encreuament amb el carrer de la Pau, on s'ha ampliat el pas de vianants a 4,1 metres d'ample, i una altra en la confluència amb Sant Vicent, on s'han unificat els dos passos per als vianants, anteriorment separats per una illeta, en un només, constituint ara un ample de 12 metres, quan abans era de 5 metres.

D'altra banda, al carrer Periodista Azzati s'ha ampliat el pas de vianants a l'altura de Marqués de Sotelo en quasi 8 metres més d'ample, sent ara de 13,7 metres. I el de l'altura del carrer Arquebisbe Mayoral en 13 metres, sent ara de 17,5 metres d'ample. En l'encreuament de Correus amb Pérez Pujol, l'ampliació ha suposat que quede un pas de vianants de 7 metres d'ample en la banda nord, de 6,50 metres en la banda sud i de 8,6 metres d'ample en l'est.

A més, s'han repintat les bandes del pas de vianants de 35 metres d'ample en la confluència del carrer Roger de Lauria amb la plaça de l'Ajuntament. Segons afirma l'edil de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament, “com la resta de les actuacions que hem emprés des de la Regidoria de Mobilitat en els últims quatre anys, no és una operació de mera geometria, sinó que s'ha estudiat durant molt de temps per a suposar una millora global per a l'ús de l'espai, especialment per part dels vianants”.

Per aquest motiu, explica que, durant mesos, han “observat i mesurat els principals fluxos de circulació per als vianants en tota l'àrea, així com les anomenades línies de desig dels vianants –que són els recorreguts que els vianants desitjaven fer encara que no pogueren– i els hem introduïts en l'actuació a través de totes aquestes millores”.

En opinió del regidor, aquest criteri “canvia la dinàmica anterior, en la qual els itineraris per als vianants se subordinaven a la prioritat del cotxe, encara que hi haja molta més mobilitat a València caminant que amb cotxe o moto. I la clau de l'encert és que, com sembla que està passant ara, totes eixes millores, encara que han sigut múltiples, no es noten, perquè el vianant es mou còmode, la qual cosa el diferencia de l'anterior disseny, en el qual tots els vianants ens adonem de com ens obligaven a donar voltes per a donar facilitats curiosament al qual ja va assegut”, conclou.

Actuacions en la plaça de l'Ajuntament

Conversió en zona de vianants ‘blana’. El passat 12 de maig va concloure la conversió en zona de vianants mitjançant marques de pintura i jardineres, així com del vial pel qual discorre la nova línia C-1 d'EMT.

Asfalt vermellós. Aquest mes està previst el reasfaltat de les noves zones per als vianants. La principal novetat serà la col·locació de paviment vermellós, per a aproximar-se a la tonalitat de les voreres.

Mobiliari i zones de jocs. Després del paviment s'instal·larà mobiliari urbà, com a bancs i zones de jocs infantils.

Reurbanització definitiva. En paral·lel s'ha dut a terme un procés participatiu que donarà peu a un concurs d'idees per al disseny i urbanització definitius de la plaça.