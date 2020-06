Las mejores fábulas y su moraleja

4

Un caballo viejo fue vendido para darle vueltas a la piedra de un molino. Al verse atado a la piedra, exclamó sollozando:



-- ¡ Después de las vueltas de las carreras, he aquí a que vueltas me he reducido !







No presumáis de la fortaleza de la juventud. Para muchos, la vejez es un trabajo muy penoso.