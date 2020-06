Una concentración en València reivindica que "las vidas negras importan" y que "el silencio blanco también es violencia"

La protesta se ha desarrollado en paralelo a otras acciones en toda España organizadas por la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente de España (CNAAE). En el caso de València, se trata de una convocatoria impulsada por el Colectivo Negro de Afrodescendientes y Africanas Comunitat Valenciana.

La concentración ha arrancado a las 11 horas de este domingo, donde los participantes se han reunido ataviados con mascarillas para mostrar carteles con lemas como 'El silencio blanco también es violencia', 'Las visas negras importan', 'La pregunta no es ¿soy racista?, es de qué maneras soy racista, contra quién y por qué' y 'España no es solo blanca'.

Una de las responsables del Colectivo Negro de Afrodescendientes y Africanas de la Comunitat Valenciana, Gabriella Bita, ha valorado en declaraciones a Europa Press que la protesta ha sido "todo un éxito" y ha agradecido el respaldo de la ciudadanía a la convocatoria. Ha destacado la participación de personas blancas y también el "orgullo" de que "mucha gente negra" haya participado y "se haya sentido por primera vez en mucho tiempo representada".

Bita ha lamentado la muerte del ciudadano George Floyd en Estados Unidos, pero ha reconocido que este suceso ha significado una "oportunidad" de denunciar estas muertes de las personas negras y "toda la injusticia y racismo" no solo en el país norteamericano. "En el estado español existe", ha recordado.

LEY DE EXTRANJERÍA "RACISTA"

En este punto, se ha referido a la Ley de Extranjería "totalmente racista y exclusivista" y a la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde se retiene "a personas totalmente inocentes por el simple hecho de estar indocumentados".

También ha puesto el foco en la "poca representación en los medios" de las personas africanas y afrodescendientes, incluidos los nacidos en España o que han residido en el país desde pequeños. Ha denunciado que el colectivo negro se enfrenta también a muchos estereotipos, tiene "menos posibilidades de acceder al mercado laboral y profesional" y "suele estar menos favorecido económicamente".

"Nos quejamos de que constantemente se quiere dar la imagen de una Europa y una España blanca, cuando ya no lo es. España siempre quiere tener este discurso de apertura, pero a la hora de las acciones no lo hacen realmente, porque quieren conservar esa imagen de blanquitud. España no lo es, tanto por el pasado, totalmente arraigado en África, como en el presente, en el que cada vez hay más inmigración", ha subrayado Bita.