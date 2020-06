Puig destaca el "retroceso" del virus: "El 87% de los municipios no registra casos en dos semanas"

Así lo ha indicado en su comparecencia tras participar en la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas para tratar la crisis del coronavirus.

El 'president' ha recalcado que "el virus no se ha ido". "No nos relajemos", ha pedido a la población. No obstante, ha remarcado que esta semana ha sido "decisiva en la evolución de la pandemia en la Comunitat Valenciana", con la fase 2 en vigor en todo el territorio. Se miraban los datos del virus "con toda la prudencia" y el resultado ha sido "realmente esperanzador", ha valorado.

Ximo Puig ha destacado que "hemos vuelto a las calles, al comercio, a las reuniones sociales" y a otras actividades y que "todo se ha traducido en esperanza y no rebrotes".

Según el 'president', "los parámetros" demuestran que la "presencia del virus va claramente en retroceso" y, en este sentido, ha destacado que la Comunitat Valenciana ha estado cinco días sin registrar fallecidos, una circunstancia "inédita en tres meses".

También ha hecho hincapié en que en 470 municipios de la Comunitat Valenciana, el 87 por ciento del total, no se ha registrado ningún tipo de positivo en dos semanas.

"PRÁCTICAMENTE HA DESAPARECIDO" DE LAS AGUAS FECALES

Igualmente, ha indicado que el estudio que analiza la presencia del virus en aguas residuales "muestra que el coronavirus prácticamente ha desaparecido". Es más, "la previsión es que durante la próxima semana ya será indetectable", ha afirmado.

El 'president' también ha puesto el foco en que el índice básico de reproducción del virus, que señala los contagios secundarios por cada persona infectada, se encuentra en torno al 0,7, mientras que solo el 0,9 por ciento de las PCR dan positivo.

CAMBIO "RADICAL" EN LOS HOSPITALES

En la misma línea, se ha referido a la situación de los hospitales valencianos, que ha cambiado de forma "radical". Ha explicado que hay 140 personas ingresadas con coronavirus en toda la región, que ha llegado a tener 2.200 hospitalizados en la fase más dura de la pandemia. También ha resaltado que solo hay 17 personas en las UCI, "una tercera parte menos que hace una semana".

Asimismo, ha indicado que el nuevo estudio de seroprevalencia muestra que el número de contagios en la Comunitat Valenciana ha sido inferior a la mitad de la media española.