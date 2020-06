Un hospital de EE UU prohibe donar sangre a un joven por ser homosexual

Aubrey Lay es un joven de EE UU al que le han prohibido donar sangre por ser homosexual, según ha relatado a Washington Blade.

Ante la situación de pandemia, la Agencia de Medicamentos y Alimentación (FDA) de Estados Unidos redujo las restricciones a la hora de donar sangre al colectivo LGTBI. Así, flexibilizó el criterio, pasando de asegurar no haber tenido ningún encuentro sexual en 12 meses para donar a 3.

Al conocer la noticia, Aubrey Lay decidió registrarse con su familia en el Children's National Hospital para poder ayudar. "Como hombre gay, estaba muy emocionado de que la FDA hubiera relajado sus restricciones sobre las pautas sobre la donación de sangre, por imperfecto que sea este cambio", confesó.

Pero, al realizarle la entrevista y pruebas pertinentes, le negaron la posibilidad de donar. "Les expliqué mi historial sexual, y que había tenido contacto sexual por última vez a principios de enero, durante el límite de tres meses. Después de responder a todas estas preguntas, me pincharon los dedos y revisaron los niveles de hierro, me midieron, me pesaron y analizaron mi presión arterial. Después me dijeron que no podría donar porque la política del hospital aún no ha alcanzado los estándares nacionales", relató.

El hospital ha mantenido los criterios anteriores antes de la decisión de la FDA, por lo que ha imposibilitado la donación.

"No habría arriesgado mi propia salud y la de los demás si hubiera sabido que me rechazarían", declaraba este joven de 19 años que decidió salir de su confinamiento y exponerse a un posible contagio para acudir al centro hospitalario a ayudar.

Pero Aubrey Lay no es el único. Son varios los casos que, tras flexibilizar los criterios que afectaban a las personas del colectivo LGTBI a la hora de donar sangre, han continuado sin poder hacerlo, incluso teniendo anticuerpos para luchar contra la Covid-19.