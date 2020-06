Cantabria "protesta" por los criterios de reparto de los 16.000 millones que prima población y no por coste de servicio

En una rueda de prensa tras la decimotercera conferencia de presidentes, Revilla ha afirmado que se trata de unos criterios que "no son justos" y ha reconocido que "no benefician a Cantabria", puesto que es una comunidad pequeña, de unos 580.000 habitantes, y donde, por sus características, el coste de prestar los servicios es "mucho más elevado" que en otros territorios.

Tras conocer el reparto, Revilla ha lamentado que no se haya tenido en cuenta "para nada" lo que Cantabria reivindicaba, que era que se aplicara el criterio que actualmente hay en la Ley de Financiación Autonómica, que tiene en cuenta el coste de los servicios.

El presidente cántabro ha explicado que, en la financiación autonómica, a la comunidad le corresponde el 1,75% de los fondos y ha lamentado que, al menos, en el reparto de los primeros 11.000 millones del fondo (los otros 5.000 podrían distribuirse en diciembre) a Cantabria le corresponderá el 1,1%, esto es unos 120 millones en lugar de los 178 que recibiría si tuviera ese 1,75%.

"La broma no es poca", ha aseverado Revilla, que se ha quejado que en el caso de Cantabria no se ha respetado ni siquiera su porcentaje de población, que supone el 1,2% del total nacional.

También ha señalado que otras comunidades, como Cataluña, que tienen el 19,5% de población vaya a recibir el 22%. Por ello, Revilla "no entiende" las quejas expresadas por el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Revilla, que considera que el argumento de Cantabria para quejarse del reparto del fondo está "perfectamente justificado", también ha censurado que esta protesta hecha por él en la conferencia de presidentes no haya tenido "ningún tipo de respuesta" por parte de Pedro Sánchez.

REIVINDICACIONES "SIN RESPUESTA"

También el presidente cántabro ha censurado que el Ejecutivo central siga dar respuesta a otras reivindicaciones de la comunidad autónoma, como que el Estado pague a la comunidad los 22 millones de euros por las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla después de que la Audiencia Nacional haya estimado en parte el recurso promovido por la Administración autonómica y que abría la posibilidad de suscribir un convenio para abonar dicha cuantía.

Cantabria, a través de Revilla, ha reclamado sucesivas veces al Gobierno que no recurra ante el Tribunal Supremo esa sentencia.

El presidente cántabro considera que sería "lamentable" e "impresentable" que el Gobierno central empleara el "truco" de recurrir al Supremo para posponer el pago.

También Revilla ha vuelto a reclamar al Gobierno central el pago de los 45,5 millones de euros correspondientes a IVA de diciembre de 2017 y ha recordado al Ejecutivo que ya ha interpuesto formalmente el requerimiento para reclamar al Estado este pago más los intereses por daños y perjuicios.

Se trata de un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa a fin de que se adopten por parte del Estado las medidas que sean precisas para atender el impacto que la citada modificación normativa, incluida en el Real Decreto 596/2016, ha ocasionado en la capacidad tributaria de la Comunidad Autónoma.

Revilla ha señalado que, en este punto, en la conferencia de presidentes ha habido alguna comunidad que también ha mostrado su intención de reclamar judicialmente esta deuda por el IVA, como el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.

MÁS REIVINDICACIONES

Otra de las reivindicaciones es que se permita gastar a los ayuntamientos el superávit en actuaciones que permitan reactivar la economía y paliar los efectos de la crisis del coronavirus.

Revilla ha subrayado la importancia que tendría para la economía y el empleo que los ayuntamientos de Cantabria pudieran gastar los 450 millones de euros de superávit que acumulan para poder realizar pequeñas actuaciones, reparaciones de carreteras o de construcción de infraestructuras que les permitieran "mover la economía".

"Nada genera más empleo que la obra pública", ha defendido el presidente cántabro.

En la reunión de este domingo, Revilla ha reclamado también rebajar al 4% el IVA turístico de forma coyuntural este año.

Por otra parte, Cantabria también ha reclamado en la conferencia de presidentes de este domingo la eliminación del IVA en el precio de las mascarillas.

Además, cuestionado por los medios, Revilla ve una "buena medida" que el uso de las mascarillas sea obligatorio tras el estado de alarma y que se pueda multar económicamente a quien no lo lleve. "Lo que pasa es que muchos que lo van a incumplir como no van a tener los 100 euros no lo van a pagar", ha añadido.

Pese a todo, Revilla aplaude la medida y ha subrayado que llevar mascarilla es un "acto de solidaridad" con los demás.

LA RELACIÓN CON SÁNCHEZ, LA "NORMAL"

En la rueda de prensa, Revilla ha sido cuestionado por su relación actual con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE) y si, concretamente, ésta atravesaba sus horas más bajas.

Revilla -cuyo partido, el PRC, votó en enero en contra de la investidura de Sánchez- lo ha negado y ha afirmado que las relaciones entre ambos "son parecidas a las que han tenido en los últimos meses".

"Normales", ha resumido Revilla, que sí ha reconocido que "hace bastante" que no habla con Sánchez al margen de la interlocución que mantienen en las conferencias de presidentes de los domingos por el estado de alarma. "Si nos vemos los domingos, no es cuestión de llamarle luego entre semana", ha bromeado el presidente regional.

INVERSIONES A CANTABRIA

También Revilla ha sido preguntado por los periodistas este domingo si han "empeorado las expectativas de conseguir que el Gobierno central cumpla sus compromisos de inversión" en la comunidad, a lo que ha respondido con un "de momento, no".

"Al menos, verbalmente", ha añadido Revilla, que ha señalado que hace unos días el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, confirmó, a preguntas del senador regionalista, José Miguel Fernández Viadero, el cumplimiento de "todos" los compromisos adquiridos por el PSOE en junio de 2019 con el PRC.

Por ello, Revilla espera que, una vez abierta la licitación pública, se vayan adjudicando algunas obras.

El presidente cántabro ha advertido que si llega el momento y ven que no se cumplen los compromisos, "lo denunciarán" pero, por ahora, en la comunidad "no tienen ninguna indicación" que permita pensar que este año no habrá ya licitaciones relativas a la conexión ferroviaria con Palencia o al estudio informativo del AVE a Bilbao.

"La manera de que la economía empiece a despegar es que haya contratación de obra pública. No hay nada que genere más empleo que la obra pública. Hay que seguir con los AVEs, con las autopistas...", ha insistido Revilla.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Precisamente, cuestionado sobre la evolución de la economía, Revilla ha vuelto a insistir en su predicción de que este año habrá una caída del PIB de alrededor del 10%.

Considera que parte de la recuperación va a llegar en 2021, "otro poco más" en 2022 para llegar ya en 2023 a la situación que había a principios de febrero, antes de la pandemia por coronavirus.