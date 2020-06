Armengol considera que el ocio nocturno "no es una prioridad" y "no es momento de dar pasos en falso"

20M EP

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha considerado este domingo, después de que se haya publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), que no estará permitido la apertura de locales de discoteca y bares de ocio nocturno, porque "no es una prioridad" y "no es momento de dar pasos en falso".