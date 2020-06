Coronavirus.-Los talleres municipales para personas mayores seguirán siendo virtuales hasta su finalización

La concejal de Personas Mayores, Helena Fernández, ha recordado que deben ser "extremadamente cuidadosos" con la vuelta a las actividades ya que hay que compatibilizar los beneficios que tiene para las personas mayores su participación en los talleres con la prevención "al tratarse de uno de los grupos de riesgo", ha señalado en un comunicado.

Fernández ha avanzado que, siguiendo las recomendaciones del personal técnico, se ha adaptado la programación a la situación actual para que puedan seguir disfrutando de las diferentes actividades en la medida de lo posible. Así, los distintos talleres que se venían impartiendo se seguirán haciendo de forma virtual hasta el día15 de junio. "Si todo transcurre con normalidad, la intención es que la próxima edición se desarrolle a partir del día 15 de octubre de forma presencial cumpliendo con todas las medidas de seguridad", ha explicado.

De cara a esta nueva edición no se abrirá nuevo periodo de solicitudes "en primer lugar para compensar a los actuales participantes que no han podido completar la formación y en segundo lugar para evitar el movimiento y concentración que supondría las solicitudes, tanto para recogerlas como para buscar la documentación y su entrega". No obstante, aunque no haya solicitudes nuevas, las personas interesadas podrán llamar a los

teléfonos de la Delegación de Personas Mayores a partir de la segunda quincena de octubre para buscar alternativas.

En cuanto a las actividades de este verano, la concejala ha explicado que están gestionando la organización del Tai Chí en la playa para los meses de julio y agosto, adaptándose a las medidas de seguridad de distanciamiento social. En cuanto a las excursiones, visitas culturales, convivencias, o el ciclo de cine que estaban programadas para los próximos meses, quedan ·"pospuestas" para cuando las condiciones de seguridad sean más favorables.

Respecto a los Centros de Participación Activa, Botica y Vistahermosa, se abrirán a las actividades en cuanto las condiciones lo permitan, pero siempre con la máxima prudencia. La concejala ha destacado la importancia de los talleres y visitas que se realizan desde la delegación y que tienen como objetivo potenciar un envejecimiento activo. Las actividades giran en torno al Programa de Animación Sociocultural, con 18 talleres; las

actividades en los Centros de Participación Activa; visitas y,excursiones culturales; y las convivencias. Además de la atención personalizada,

tanto por teléfono como desde las propia sede en el edificio Hermanas Mirabal.

Se trata de un servicio muy importante en la sociedad actual, no sólo por lo que ofrece, sino por lo que evita: tendencia al sedentarismo, el aislamiento o la tristeza crónica. Todo esto redunda, añade el comuicado, en el ánimo de las personas mayores, en su forma de ver y entender

la vida, su vitalidad, su autonomía y su autoestima.