El emotivo adiós de Patricia Conde y el equipo de 'Sé lo que hicisteis' a Jordi Mestre

El fallecimiento del actor Jordi Mestre ha golpeado a sus excompañeros del programa Sé lo que hicisteis, que se han despedido de forma emotiva en las redes sociales.

La presentadora Patricia Conde ha recordado en Instagram cómo le conoció en el programa. "Hace unos años, por la redacción de Sé lo que hicisteis se oía 'ya tenemos reportero'... tenías que ser tú, Jordi, tu carisma, tu generosidad, tus ganas, tu talento... Listo, guapo, divertido... Buena persona", ha escrito en una publicación en la red social.

Tras su muerte, Conde ha asegurado que lleva "todo el día en shock". "He mirado nuestra última conversación de WhatsApp... he vuelto a ver el videoclip que me enviaste... El de 'Elegí Madrid'... También cantabas bien... Todavía no me lo creo... Amigo... esta noticia me ha golpeado fuerte... es un día tremendamente triste ... te echaremos mucho de menos, descansa en paz", ha concluido la presentadora y actriz.

También Miki Nadal ha expresado su tristeza por el trágico fallecimiento de Mestre a los 38 años: "Se nos ha ido un compañero del Sé lo que hicisteis en un accidente de moto. Jordi Mestre fue el único reportero que hubo en el programa y os puedo asegurar que era un tío muy divertido, muy trabajador, muy querido y con muchas ganas de comerse el mundo. Una auténtica pena. Descansa en paz, compañero".

La periodista Berta Collado, colaboradora del programa, también reaccionaba en Twitter: "No puede ser. No es verdad", ha lamentado. "Compañero, amigo. Vuela alto como siempre lo haces, lo hiciste. Esa manera tuya de entender la vida como algo efímero, con una sonrisa, exprimiendo cada momento. Sintiendo y disfrutando de una forma tan consciente. Te echaré mucho de menos. Te quiero". Cristina Pedroche ha respondido al mensaje de Collado con un emoticono de una cara triste.

😢 — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) June 6, 2020

Dani Mateo, por su parte, también manifestaba incredulidad por la repentina muerte de Mestre: "Un abrazo enorme a su familia y amigos. Se va un tipo excepcional. Gracias por habernos dejado disfrutar de ti, compañero. Aún no me lo creo", ha indicado en Twitter.