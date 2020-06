José Labrador, noveno concursante confirmado de 'La casa fuerte'

El noveno concursante confirmado de La casa fuerte, el nuevo reality de Telecinco, es José Labrador, que ha dado la noticia este sábado en Viva la vida conectando en directo a través de una videollamada.

Ante la duda de Emma García sobre por qué no entraba con pareja, Labrador ha explicado que "el reality es así, creo que los siguientes que vienen después de mí también van solos". "Me voy a enfrentar como vine al mundo: desnudo. Voy sin novia, sin pareja, no me espera nadie en casa, así que voy a darlo todo", ha asegurado tambiém

No es el primer concurso del valenciano, que se dio a conocer en Gandía Shore, donde tuvo un tórrido romance con Ylenia, exconcursante de GH VIP. Después dio el paso en Mujeres y Hombres y Viceversa, date show en el que fue tronista y con el que salió de la mano de su expareja Ana Mojica. También viajó a Honduras para concursar en Supervivientes 2015.

A sus participaciones en diferentes programas televisivos, también se suma su papel como colaborador en GH Dúo: El Debate.

El valenciano se suma a las cuatro parejas anteriormente anunciadas: Fani y Christofer (La isla de las tentaciones), Ferre (Supervivientes 2020) y su novia Cristina, Maite Galdeano (Gran Hermano 16) y su hijo Cristian Suescun (Supervivientes 2020) y María Jesús Ruiz (GH Duo) y su madre Juani Garzón.

La casa fuerte se emitirá por primera vez este jueves 11 de junio y estará dirigido por Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega. El nombre del próximo concursante lo revelerán en la noche de este sábado los tertulianos de Sábado Deluxe.