Hugo y su familia cargan duramente contra Supervivientes

A lo largo de todo el concurso, Hugo se ha quejado a la organización del programa por algunas de las pruebas. Los seguidores del programa estaban acostumbrados ya a esta actitud, tanto que en ocasiones Jorge Javier Vázquez le hacía bromas al respecto.

Al finalizar el reality y mostrar su disconformidad con la proclamación de Jorge como ganador, también ha aprovechado para criticar al presentador de Supervivientes. "El presentador se ve que no me quiere mucho, eso se sabe. Pero no hay que darle el gusto", ha declarado a través de las redes sociales.

El discurso de Hugo al ser expulsado del programa dejó entrever su enfado al no haber logrado la victoria. "Le enseñaré siempre a mi hijo a morir de pie y no vivir arrodillado", ante lo que Jorge Javier le respondía que a él le "encantaría tener un padre que me enseñara que en la vida también hay que saber perder".

La familia de Hugo ha apoyado al exconcursante en sus críticas. "Aceptas las injusticias y agachas la cabeza....o le plantas cara y le cantas las cuarenta a la organización sin miedo a nada. Solo defendiendo tus ideales, prefiero perder así", escribía Bruno, su hermano.

aceptas las injusticias y agachas la cabeza....o le plantas cara y le cántas las cuarenta a la organizacion sin miedo a nada. Solo defendiendo tus ideales 🤷🏻‍♂️, prefiero perder asi. — Bruno Sierra 🇺🇾🇪🇸🏀⚽️ (@brunobbto09) June 5, 2020

Su familia había sido criticada durante estos días por haber dado un plantón a Sálvame Deluxe, aunque le habían pagado el billete de avión para acudir. Después de esto y de la decisión de la organización de no proporcionarle el transporte a su madre, Bruno respondía así: "Tanto drama de 'billetes desorbitados'. La legión les dejó mas dinero que el premio, pueden sacarlo de allí".