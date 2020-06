Los vascos podrán desplazarse desde el lunes a otros territorios de Euskadi pero no a comunidades limítrofes

El tránsito al nuevo estadio, que ahora liderará el Ejecutivo Urkullu, permitirá, entre otras novedades, la apertura de guarderías y escuelas infantiles de 0 a 3 años al 60% de capacidad, Udalekus al aire libre con un máximo de 200 participantes, y el uso de vestuarios y zonas de duchas en instalaciones deportivas y piscinas, también con el aforo al 60%.

Finalmente la limitación de aforo será del 60%, respecto a su petición inicial del 50%, en actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil (Udalekus), en zonas comunes de Hoteles y agroturismos, bibliotecas, museos, recintos feriales, salas de exposiciones y cines, o espectáculos al aire libre.

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia, ha comparecido este sábado en rueda de prensa junto a la responsable del Departamento de Salud del Ejecutivo autónomo, Nekane Murga, para dar a conocer las características de la Fase 3 de la desescalada en Euskadi.

Según recogerá el decreto que se publicará este domingo en el BOPV, a partir del próximo lunes, la movilidad será ilimitada entre los territorios históricos de Euskadi, por lo que las personas podrán desplazarse "sin limitación alguna" dentro de la Comunidad autónoma.

Sin embargo, y pese a que el Gobierno vasco ha solicitado al Ministerio de Sanidad la posibilidad de permitir la movilidad entre territorios o provincias limítrofes de otras comunidades autónomas que se encuentren en la misma fase, estos desplazamientos no se podrán realizar todavía. "Si bien inicialmente parecía que iba a ser posible en este momento, eso no va a ser posible. Vamos a esperar a terminar la fase 3 y levantar el estado de alarma hasta que sea posible", ha dicho Tapia.

En la nueva fase, se mantendrá la "franja prioritaria" para que las personas mayores y vulnerables puedan realizar su actividad física. De esta forma, se mantendrán los horarios, de 10.00 a 12.00 horas, por la mañana, y de 19.00 a 20.00 horas, por la tarde.

Los transportes terrestres de viajeros -ferrocarril y carretera-, que se desarrollen íntegramente en el ámbito de la Comunidad Autónoma podrán recuperar la frecuencia y aforo al 100%, si bien será preceptivo el uso de mascarilla durante todo el trayecto y se procurará que las personas mantengan entre sí la distancia de seguridad interpersonal, de dos metros.

También a partir del 8 de junio, se podrán celebrar reuniones familiares y sociales de hasta un máximo de 20 personas en viviendas y locales privados o en espacios abiertos de uso público, también "respetando las normas de protección personal y distancia física establecidas por las autoridades sanitarias".

GUARDERÍAS Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Las medidas establecidas para la conciliación permiten la apertura de guarderías y escuelas infantiles de atención a niños de cero a tres años, con limitación de aforo al 60% de la capacidad o ratio máximo habitual.

También se podrán reanudar las actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil (Udalekus), "de acuerdo a la regulación que establezcan las instituciones competentes". Además, cuando se desarrollen al aire libre, se limitará el número de participantes al 60% de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de 200 participantes, incluidos los monitores.

Si la actividad se lleva a cabo en espacios cerrados, el límite de aforo será del 60% de la capacidad máxima habitual pero con un máximo de 80 participantes, incluidos también los monitores.

En ambos casos, durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a los participantes en grupos de hasta un máximo de 15, incluidos los instructores.

EDUCACIÓN

En el capítulo de Educación, se dispone la reanudación de la actividad educativa y de formación presencial en el Centro de Internamiento de menores Ibaiondo y en los centros territoriales para la Atención Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico-Educativa.

Las universidades ubicadas en la Comunidad Autónoma Vasca podrán realizar actividades académicas presenciales en aquellos casos en los que "no resulte factible de forma no presencial". Asimismo, se podrá flexibilizar y desarrollar la actividad de formación continua, titulaciones no oficiales, y dirigida a profesionales.

La investigación de excelencia, así como en el resto de los laboratorios y los servicios de apoyo a la investigación y administración recuperarán la actividad presencial plena.

Todas estas actividades reguladas en el ámbito educativo y de la investigación se llevarán a efecto "respetando las medidas de salud, seguridad, protección e higiene indicadas por las autoridades sanitarias, y conforme a la regulación aplicable", tanto de los usuarios como de los trabajadores.

HOSTELERÍA, TURISMO Y COMERCIO

En la fase 3 de desescalada, los establecimientos y locales comerciales, minoristas, mercadillos, centros y parques comerciales mantendrán un aforo máximo del 60%, "que se deberá respetar igualmente en los espacios comunes y espacios recreativos si los hubiera".

Sin embargo, en establecimientos y servicios de hostelería, restauración, txokos y sociedades gastronómicas se eliminará el límite de aforo, "siempre que se asegure la debida distancia física de dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas". También se permitirá el acceso al interior y el servicio en barra con distancia física de dos metros entre clientes o grupos de clientes.

En Euskadi, pese a que el BOE sí lo permite en esta fase, las discotecas y pubs nocturnos no abrirán en este fase y se mantendrán, por el momento, cerrados.

En las zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos, el límite de aforo será del 60%, "con mantenimiento de la distancia mínima de seguridad interpersonal".

Las actividades de turismo activo y naturaleza y actividad física se podrán realizar con un máximo de 30 personas y también guardando la distancia mínima recomendada por las autoridades sanitarias.

ACTIVIDADES CULTURALES Y OCIO

El aforo en el ámbito cultural, será de un máximo del 60% en bibliotecas, museos, recintos feriales, salas de Exposiciones y cines, el mismo que para actividades culturales en lugares cerrados, aunque en este último caso, hasta un máximo de 80 personas, con butaca preasignada.

En las actividades culturales al aire libre, la limitación de aforo máximo se establece en el 60% de su capacidad autorizada, hasta un máximo de 1.000 personas, con asiento preasignado.

En las instalaciones deportivas, incluidas las piscinas, el aforo máximo permitido será del 60% y se permitirá la utilización de los vestuarios y zonas de duchas, respetando la distancia mínima interpersonal.

También se podrán reanudar los entrenamientos en grupo, con interacción entre deportistas, en los deportes de remo banco fijo y pelota en sus diferentes disciplinas, "con el fin de preparar el inicio de las competiciones correspondientes a partir del 20 de junio".

En el resto de las disciplinas deportivas, siguen permitidas la práctica y los entrenamientos en grupo, cumpliendo la distancia mínima de seguridad interpersonal.