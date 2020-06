José Ortega Cano explica el motivo de su ausencia en la final de 'Supervivientes' apoyando a su mujer, Ana María Aldón

El pasado jueves se celebraba la gran final de Supervivientes 2020, edición que tuvo como ganador a Jorge Pérez y como segunda finalista a Ana María Aldón, la mujer de José Ortega Cano, quien se ausentó durante toda la gala.

La diseñadora recibió la visita de su hija, Gemma. Sin embargo, los espectadores esperaban que la sorpresa se la diera el torero, que prefirió no intervenir. Por ello, este viernes quiso aclarar todas las dudas en Sálvame.

Un día después de la gala final, el diestro protagonizó una breve entrevista por videollamada en el neoreality de las tardes de Telecinco, donde fue preguntado por su desaparición, que se debió a motivos de salud.

A Ortega Cano le tuvieron que llevar a una clínica de salud y ha estado tratándose: “Me han tenido tres o cuatro días medicándome" https://t.co/UI5EqxHeMg — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 5, 2020

Ortega Cano explicó que toma sintrom: "Se me sube, se me baja... depende de las circunstancias". Por este motivo, el día anterior a la final se le desestabilizó: "Se me puso muy alto, muy descompensado y me tuvieron que llevar a la clínica".

"Ahí me trataron. He estado tratándome el jueves que no pude ir a la gala, que me hubiera encantado por muchos motivos pero no pude y fue una pena", añadió, lamentándose después: "Encima yo malo y fuera del lugar donde tenía que estar".

Finalmente, Paz Padilla, que se encargaba de conducir el programa este viernes, le preguntó si ya se encontraba mejor, a lo que este contestó que estaba "más o menos estabilizado: "Me han tenido tres o cuatro días medicándome".