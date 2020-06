Malú ingresa en el hospital para dar a luz, acompañada de Albert Rivera

Malú ha ingresado en la madrugada de este sábado en el hospital HM Puerta del Sur de Móstoles, acompañada de su pareja, Albert Rivera, para dar la bienvenida a su primera hija en común, según ha informado Hola.

La cantante, de 38 años, y el que fuera líder de Ciudadanos, de 40, se preparan para el esperado nacimiento del bebé. La pareja reservó hace un tiempo una suite en el centro sanitario para cuando se produjera este momento.

"Vamos a tener que cambiar muchos pañales, combinado con mucho trabajo aquí en el despacho. Pero no hay nada más bonito que esperar el nacimiento de un hijo. Toda mi familia está muy ilusionada, también mi hija Daniela", explicaba recientemente Rivera en una entrevista para El Hormiguero.

La pareja, que disfruta de un año y medio de relación, anunció hace unas semanas el sexo del bebé: "¡Es una niña!". Así lo confirmaba la artista en una conversación, también con Pablo Motos. La autora de Aprendiz confesaba estar viviendo un embarazo "tranquilo", así como "fácil y bonito, cómodo".

Asimismo, la crisis actual le infunde cierto temor. "Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios. Yo prefiero no contagiarme y es lo que me han recomendado", explicaba en Instagram.

De momento, se desconoce el nombre de la pequeña. En el espacio de Antena 3, Malú aseguraba que no lo habían decidido aún: "El nombre todavía no lo hemos decidido, hemos pensado que ese tipo de conversaciones las tendremos más adelante. Queremos verle la cara. Nos entendemos muy bien de momento. La discusión vendrá después".