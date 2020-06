El PP pide explicaciones al Gobierno de Sánchez por excluir a Cuenca de las ayudas por daños por catástrofes naturales

De este modo ha reaccionado la diputada del PP después de que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública haya convocado esta semana ayudas por 152 millones de euros para subvencionar obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios afectados por catástrofes naturales, así como redes viarias, a las que sí van a acceder Toledo y Ciudad Real.

Y es que Jiménez ha presentado, precisamente, varias preguntas en el Congreso de los Diputados para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez explique a los damnificados conquenses por las fuertes lluvias del pasado mes de septiembre "las razones de su exclusión".

"El dinero que va a repartir el Estado va a llegar a numerosas provincias de España, incluso a otras tres de Castilla-La Mancha, como son Ciudad Real, Albacete y Toledo. No entendemos por qué Cuenca no se encuentra entre ellas", ha insistido Jiménez, que ha añadido que en la zona de La Manchuela municipios como Motilla del Palancar, El Picazo, Villanueva de la Jara o Sisante sufrieron esas tormentas, mientras que en La Mancha San Clemente era uno de los afectados.

"La situación tiene mayor gravedad si tenemos en cuenta que el propio presidente de la Diputación de Cuenca, el socialista Álvaro Martínez Chana, no perdía el tiempo el pasado año en afirmar en una rueda de prensa que desde la institución provincial se iba a solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez que Cuenca fuera una de las provincias a las que llegara dinero del Estado para paliar los daños de las tormentas", ha recordado la parlamentaria 'popular'.

Con esto, ha añadido que "queda demostrada que el Gobierno de Pedro Sánchez ni ha tenido ni tiene en cuenta a la provincia de Cuenca, no le importa lo más mínimo lo que le ocurra a quienes vivimos aquí y que autoridades de Cuenca como Martínez Chana no saben o no quieren defender ante otros gobiernos los intereses de nuestros pueblos y de quienes viven en ellos, y eso que milita en el mismo partido que Sánchez, el socialista", ha concluido.