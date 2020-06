Las dolorosas secuelas físicas de Ivana Icardi tras su paso por 'Supervivientes'

Ivana Icardi se convirtió en una de las concursantes más aplaudidas de Supervivientes 2020, donde demostró ser una buena compañera y una gran luchadora. Y es que la argentina, que lo dio todo en las pruebas de recompensa, incluso se proclamó líder en Honduras.

Sin embargo, todo tiene un precio, tal y como explicó la joven en una entrevista para la revista Lecturas, donde afirmó que todavía sufre las secuelas físicas que le dejó su paso por el reality.

La expareja de Hugo Sierra valoró que el finalista tiene "mal perder", lo que afectó seriamente a su relación. Fue entonces cuando Icardi dejó claro que ella también lo pasó mal en su lucha por obtener buenos resultados: "Me quemé las uñas".

La ex gran hermana de la versión italiana padece las consecuencias de las quemaduras en esta parte del cuerpo. "Ahora se me están cayendo", afirmó, añadiendo que, cuando se proclamaba vencedora en los juegos, "no solo ganaba una prueba".