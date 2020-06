El nuevo álbum de Jarabe de Palo arrasa en Spotify

'Tragas o escupes', el nuevo álbum de Jarabe de Palo, acumula 772.000 escuchas en Spotify desde el 26 de mayo, mientras que el single 'Eso que tú me das' ha llegado a las 3.153.000 visualizaciones en YouTube en 11 días, según datos de la discográfica Tronco Records.

Desde la compañía destacan que el single es "número ocho en tendencias en YouTube, en iTunes ha sido número uno de ventas hasta el 2 de junio y ha sonado en emisoras nacionales e internacionales", mientras que el disco ha estado desde su publicación "en primer y tercer puesto en las listas de iTunes".

'Tragas o escupes', disponible en plataformas virtuales desde el 26 de mayo, saldrá a la venta en formato físico en establecimientos FNAC y en su tienda en línea a partir del 29 de junio, según ha informado Tronco Records.

Muestras de apoyo

El músico Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, ha recibido muestras de apoyo desde la publicación de 'Tragas o escupes' y el sencillo 'Eso que tú me das', como la de un vecino suyo, un niño llamado Yue, que le ha dejado una carta que el grupo ha compartido en sus redes sociales.

"Hola, Pau. Soy Yue, tu vecino de enfrente, y quiero escribirte estas líneas para decirte que siempre me han gustado tus canciones y cómo las cantas. Adiós", dice el pequeño en esa corta y emotiva carta.

Donés la ha compartido con este mensaje: "Esta tarde mi vecino y amigo Yue me ha mandado este regalito. Muchas gracias, guapetón".

El nuevo álbum ha sido alabado también por personalidades como Mikel Erentxun, que compartió en su Twitter un enlace a 'Eso que tú me das', junto con el mensaje: "Muy emocionante y muy emocionado". El actor Dani Rovira hizo lo mismo junto al texto: "Esto de Pau Donés. Lo importante", acompañado del emoticono de un corazón.

También han reaccionado a la publicación del álbum músicos como Alfred García o la banda italiana Modà, con quien Pau Donés colaboró en 2014, que han dejado en la cuenta de Instagram de Jarabe de Palo comentarios felicitando a la banda por el nuevo álbum.

'Eso que tú me das' es un single que Pau Donés publicó para agradecer a sus seguidores "la generosidad" que han demostrado con él: "Y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido".