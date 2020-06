La mascarilla seguirá siendo obligatoria hasta comprobar si hay rebrote en otoño.

Parece que la mascarilla ha llegado para quedarse, al menos, de momento. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha apuntado que la intención es que su uso sea obligatorio también en la 'nueva normalidad' en los mismos términos que en la actualidad, hasta comprobar si hay rebrotes en otoño.

Así lo ha comunicado en su rueda de prensa diaria sobre los datos epidemiológicos en España, en la que ha explicado que habrá que esperar para conocer la decisión definitiva, pero que las propuestas actuales van en la línea de mantener la obligatoriedad de usar mascarilla "tal cual se hace ahora".

Actualmente, las mascarillas son obligatorias para todas las personas mayores de 6 años en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros.

No obstante, están exentas de utilizarlas las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla y en las que su utilización resulte contraindicada por motivos de salud debidamente justificados. Asimismo, no están obligados quienes por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su empleo.

No obstante, Simón no ha querido profundizar mucho al respecto y ha incidido en que la decisión no depende de un solo ministerio, por lo que debe consensuarse entre muchos órganos, y tendrá vigencia tras el decreto de alarma. "Yo creo que se mantendrá, pero prefiero ser prudente", ha dicho.