La Comunitat Valenciana registra 2 morts, 20 nous casos per PCR i 79 altes en les últimes 24 hores

La Comunitat Valenciana ha registrat 2 morts (un d'ells en una residència de majors), 20 nous casos detectats per PCR i 79 altes en les últimes 24 hores, segons l'actualització oferida per la Conselleria de Sanitat aquest divendres.

En un comunicat, el departament que dirigeix Ana Barceló ha explicat que malgrat els dos decessos comptabilitzats des del dia anterior, el número total de morts per coronavirus continua sent 1.444 en aquests moments, ja que cal restar dos a la província d'Alacant que després de les corresponents comprovacions s'ha confirmat que van morir per causes alienes a la Covid-19.

Per tant, es comptabilitzen un total de 221 morts a la província de Castelló, 504 en la d'Alacant i 719 a la província de València.

Quant als nous positius, s'han detectat 20 casos a través de PCR en l'últim dia, que eleven a 11.285 el total de positius des que va començar la pandèmia. Per províncies, hi ha 4 casos nous a Castelló (1.574 en total), 4 a la província d'Alacant (3.933 en total) i 12 a la província de València (5.773 en total). Cal sumar també 5 no assignats de dies anteriors.

En aquests moments queden actius 2.478 casos, un 14,8% de tots els detectats des de l'inici de la pandèmia. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 354.003, d'elles 246.301 a través de PCR i 107.702 a través de tests ràpids.

Baixen els ingressats i pugen les altes

El nombre de persones ingressades per coronavirus als hospitals valencians és de 147, la qual cosa suposa 10 menys que en l'última actualització: 14 a la província de Castelló (3 en l'UCI); 53 a la província d'Alacant (8 en l'UCI); i 80 a la província de València (5 en l'UCI).

Respecte a les altes, segons Sanitat han augmentat un 10% en l'última setmana i suposen ja el 76,5% del total de persones diagnosticades des de l'inici de la pandèmia. En les últimes 24 hores s'han registrat 79 noves altes que eleven a 12.759 el total de persones curades.

De la xifra global d'altes 1.561 s'han donat a la província de Castelló, 4.523 en la d'Alacant i 6.670 en la de València, a les quals cal sumar altres 5 corresponents a desplaçats.

Residències

Quant a la situació de les residències, hui dia hi ha hi ha algun cas positiu en 57 centres (7 a la província de Castelló, 17 en la d'Alacant i 33 a la província de València). En l'última jornada hi ha un nou positiu entre residents, dos entre treballadors i un resident mort.

Es troben sota vigilància activa de control sanitari 28 residències en la Comunitat Valenciana (8 a la província de Castelló, 7 a la província d'Alacant i 13 a la província de València).