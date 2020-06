91 municipis valencians registren més positius que la setmana passada

Un total de 91 municipis valencians registren més casos de coronavirus que la setmana passada, segons les dades desagregades que ha actualitzat la Generalitat a 3 de juny.

Aquesta circumstància, no obstant això, no significa que tots els casos s'hagen detectat en l'última setmana: hi ha la possibilitat que hi haja casos antics diagnosticats en els últims dies o que hi haja hagut reassignacions a causa d'un canvi de criteri del Ministeri a l'hora d'atribuir els casos a municipis -abans era el lloc de residència de la persona i a partir del passat divendres s'intenta precisar el lloc de contagi-.

Aquest tipus de modificacions es veu en les dades que es van actualitzar a 31 de maig, en els quals, per exemple, Dénia va sumar 48 casos, encara que cap és dels últims 14 dies, mentre que Alacant ciutat va descomptar 15 persones.

L'actualització a 3 de juny manté a Dénia, amb els seus 48 casos, com el municipi que ha sumat més positius al seu total en l'última setmana, encara que cap és recent. El segon que més casos ha sumat és Castelló, amb 29; Benidorm i Torrent acumulen 17 més i Torrevieja i Xirivella, 15 més.

Als 91 municipis el recompte dels quals és superior al de la setmana passada, cal agregar Alacant i Paterna, que a causa de les reassignacions van baixar el seu número total de contagiats en l'actualització del 31 de maig, però que van sumar nous en la del 3 de juny. No obstant això, la seua xifra total continua per davall de la del divendres.

Castelló supera a Elx en nombre de positius

En el total de casos, València es manté com el municipi amb més positius, amb 2.093 (cinc més); seguit d'Alacant, que amb la reassignació va restar 15 casos, però que del 31 de maig al 3 de juny ha sumat un cas nou, fins als 853; i Castelló, que ha superat a Elx com a tercera ciutat més afectada, amb 416 casos, 29 més que la setmana passada.

Elx i Benidorm també han superat els 400 casos (405 i 400 respectivament) i Torrent ha avançat a Borriana com a sisena ciutat del llistat (288 enfront de 287). Torrevieja (270), Alcoi (249) i Vila-real (218) completen la llista de 10 ciutats amb més contagis, que són les úniques en la Comunitat que superen els 200.

Quant a contagis registrats en els últims 14 dies, València es manté com la ciutat que més té, amb 46 (sis menys que fa set dies), seguida de Castelló (14, quatre menys), Alacant (11, 19 menys) i Utiel (10, tres més).

No obstant això, els municipis en els quals més augmenta el total de casos recents són Benidorm i Xirivella, amb cinc més que la setmana passada, la qual cosa eleva el total a nou i sis positius registrats fa menys de 14 dies.

Deu municipis tenen més morts que fa 7 dies

Respecte als municipis que han sumat morts en els últims set dies, València és el que més ha tingut, amb cinc. Castelló, Vila-real, Paterna i Quartell tenen tres defuncions més, Borriana dues i Alcoi, Elda, Picanya i Beneixama, un. A causa de les reassignacions, hi ha una localitat que resta un mort del seu total: Sagunt, que passa de comptar 12 decessos a 11.