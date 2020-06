El ADN revela uno de los grandes misterios de los Rollos del Mar Muerto

La colección de más de 25.000 fragmentos de manuscritos antiguos conocidos como los Rollos del Mar Muerto incluye, entre otros textos, las copias más antiguas de libros de la Biblia hebrea. Pero encontrar una manera de unirlos todos para comprender su significado ha seguido siendo un rompecabezas increíblemente difícil, especialmente porque la mayoría de las piezas no se recogieron de manera ordenada.

Ahora, un grupo de investigadores han informado en la revista Cell de que han usado una pista intrigante para ayudar en este esfuerzo: 'huellas dactilares' de ADN recogidas de las pieles de los animales en las que se escribieron los textos.

"Los Rollos del Mar Muerto de 2.000 años de antigüedad son uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes jamás realizados", resalta Oded Rechavi, de la Universidad de Tel Aviv, en Israel.

"Sin embargo, plantea dos desafíos principales: primero, la mayoría de ellos no se encontraron intactos, sino que se desintegraron en miles de fragmentos, que tuvieron que clasificarse y reconstruirse, sin conocimiento previo de cuántas piezas se perdieron para siempre o, en el caso de las composiciones no bíblicas, cómo debería leerse el texto original —explica—. Dependiendo de la clasificación de cada fragmento, la interpretación de cualquier texto dado podría cambiar drásticamente".

El segundo desafío es que la mayoría de los pergaminos se adquirieron no directamente de once cuevas de Qumran cerca del Mar Muerto, sino a través de traficantes de antigüedades. Como resultado, no está claro de dónde provienen muchos de los fragmentos, lo que hace que sea mucho más difícil reunirlos y en su contexto histórico adecuado.

Desde su descubrimiento, principalmente a finales de la década de 1940 y 1950, los académicos trataron de armarlos como un rompecabezas, basándose principalmente en las propiedades visibles de los fragmentos para conocer su relación con otros fragmentos.

En el nuevo estudio, Rechavi y sus colegas, incluidos Noam Mizrahi, de la Universidad de Tel Aviv, y Mattias Jakobsson, de la Universidad de Uppsala, en Suecia, decidieron buscar pistas más profundas. De cada pieza, extrajeron el ADN antiguo de los animales que se usaron para hacer los pergaminos. Luego, utilizando un análisis forense, trabajaron para establecer la relación entre las piezas basándose en esa evidencia de ADN y en el escrutinio del lenguaje dentro de los textos bajo investigación.

Las secuencias de ADN revelaron que los pergaminos estaban hechos principalmente de ovejas, lo que no se conocía. Luego, los investigadores razonaron que las piezas hechas de la piel de la misma oveja deben estar relacionadas, y que los rollos de ovejas estrechamente relacionadas tenían más probabilidades de encajar entre sí que los de ovejas más diferentes u otras especies.

Los investigadores se toparon con un caso interesante en el que dos piezas que se creía que estaban juntas estaban hechas de diferentes animales: ovejas y vacas. El ejemplo más notable provino de pergaminos que comprenden diferentes copias del libro bíblico y profético de Jeremías, que también son algunos de los pergaminos más antiguos conocidos.

"El análisis del texto encontrado en estas piezas de Jeremías sugiere que no solo pertenecen a diferentes pergaminos, sino que también representan diferentes versiones del libro profético. El hecho de que los rollos que son más divergentes textualmente también están hechos de una especie animal diferente es indicativo de que se originan en una procedencia diferente", explica Mizrahi.

Lo más probable, agrega, es que los fragmentos de vaca se escribieron en otros lugares porque no era posible criar vacas en el desierto de Judea. El descubrimiento también tiene implicaciones más grandes. Los investigadores escriben que el hecho de que diferentes versiones del libro circularan en paralelo sugiere que "la santidad del libro bíblico no se extendió a su redacción precisa". Eso contrasta con los textos mutuamente excluyentes que fueron adoptados más tarde por el judaísmo y el cristianismo, señalan.

"Esto nos enseña sobre la forma en que se leyó este texto profético en ese momento y también tiene pistas sobre el proceso de evolución del texto", añade Rechavi.

Otros puntos destacados incluyen la comprensión de la relación entre las diferentes copias de una obra litúrgica no bíblica conocida como las Canciones del Sacrificio del Sábado, que se encuentran tanto en Qumran como en Masada.

El análisis muestra que las diversas copias encontradas en diferentes cuevas de Qumran están estrechamente relacionadas genéticamente, pero la copia de Masada es distinta. El hallazgo sugiere que la obra tuvo una mayor vigencia en el período.

"Lo que aprendemos de los pergaminos es probablemente relevante también para lo que ocurrió en el país en ese momento", asegura Mizrahi. "Como los Cantos del Sacrificio del Sábado prefiguran desarrollos revolucionarios en el diseño poético y el pensamiento religioso, esta conclusión tiene implicaciones para la historia del misticismo occidental y la liturgia judía", añade.

Las pruebas también confirmaron que algunos otros fragmentos de origen incierto probablemente vinieron de otros lugares y no de las cuevas de Qumran. En un caso, las pruebas de ADN sugieren que un fragmento de una copia del libro bíblico de Isaías -uno de los libros más populares de la antigua Judea- probablemente provenía de otro sitio, lo que sugiere a los investigadores la posible existencia de un lugar adicional de descubrimiento que aún espera ser identificado.

Aunque la evidencia de ADN se suma a la comprensión, solo puede "revelar parte de la imagen y no resolver todos los misterios", dice Rechavi. Los investigadores tuvieron que extraer ADN de pequeñas cantidades de materiales, a lo que se refieren como "polvo" de pergaminos en ciertos casos, y también hay muchos pergaminos que aún no se han analizado y otros que no pueden serlo por miedo a destruirlos.

Sin embargo, los investigadores esperan que se analicen más muestras y se agreguen a la base de datos para trabajar hacia un "genoma" más completo de los Manuscritos del Mar Muerto. Ahora piensan que pueden aplicar los mismos métodos a cualquier artefacto antiguo que contenga suficiente ADN intacto o tal vez otras moléculas biológicas.