Antonio Pagudo cuenta por qué se fue de 'La que se avecina': "No tiene que ver con dinero, no llegamos a un acuerdo"

Los fans de La que se avecina que tuvieran Amazon Prime Video han podido disfrutar de los ocho primeros episodios de la temporada 12 desde el pasado viernes y uno de los cambios más notables ha sido la ausencia de Antonio Pagudo, que daba vida a Javier Maroto.

El actor anunció el pasado año que abandonaba la serie, y actualmente forma parte del elenco de Benidorm, la nueva ficción de Atresplayer Premium que se estrenará el próximo domingo.

Para hablar de este nuevo proyecto, el intérprete concedió una entrevista con la Cadena SER, donde también salió el tema de La que se avecina, ya que está tan de actualidad gracias a la plataforma de Amazon.

El entrevistador le preguntó por su vida sin la famosa serie vecinal, a lo que Pagudo contestó que sigue muy acompañado por ella a causa de las reposiciones: "Son cinco o seis capítulos los que se emiten diariamente en FDF. No sabes la cantidad de veces que paso por la parrilla y me veo".

"Lo maravilloso es que ahora vuelvo a ser espectador. Era superfan de Aquí no hay quién viva y, cuando empecé a trabajar en La que se avecina, perdí esa cosa de descubrir lo que pasaba", confesó.

Después, el actor confesó por qué se había marchado de la serie de Telecinco después de 11 temporadas: "Simplemente no llegamos a un acuerdo. No tiene nada que ver con el dinero. En el último momento hubo unos cambios, no llegamos a un acuerdo y por eso no tuve la despedida que a mí me hubiese gustado".

"Cada uno es dueño de su empresa y puede hacer lo que quiera con ella. Tampoco hay que apegarse tanto a las cosas y tomárselo tan personal. Me hubiera gustado cerrar bien mi trama, pero cada uno hace lo que quiere con su empresa y ahí yo no me meto", añadió.