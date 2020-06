Fiscalia demana multa i inhabilitació per a una metgessa de València acusada de no atendre un home que va acabar morint

20M EP

La Fiscalia Provincial de València sol·licita multa i inhabilitació per a una metgessa d'un centre de salut de Quart de Poblet per presumptament no va atendre un pacient que s'estava ofegant en el seu domicili i va acabar morint.