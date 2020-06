Coronavirus.- Oltra: "Els que focalitzen en el 8M són els que són, no cal donar-los més bombo"

Així ho ha defès preguntada per com valora les acusacions de partits com a PP i Vox al govern de Pedro Sánchez que les manifestacions del Dia de la Dona van contribuir a propagar el virus.

Oltra ha afirmat, en la roda de premsa després del ple setmanal, que li fan gràcia aquests "predictors del passat perquè és molt fàcil predir ara el que va passar fa dos mesos".

S'ha preguntat si algú en aquell moment "sabia a què ens enfrontàvem", una cosa del que no era conscient "ni la comunitat científica". I açò serveix, ha recalcat, tant per al 8M com per a "els actes de partits a Madrid i moltes coses, com a viatges a veure un partit a Itàlia".

Ara, dos mesos després, "encara no sabem si el virus està afeblit o si hi haurà rebrot", per la qual cosa ha cridat a prendre nota de la lliçó que "si torna millor que estiguem preparats".

"Els que focalitzen en el feminisme ho fan en qualsevol cosa perquè són contraris a la llibertat de les dones, les persones, la igualtat LGTBI i tot el que signifique llibertat", ha resolt la també consellera d'Igualtat.