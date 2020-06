Coronavirus.-Vícar inaugura este sábado su autocine, cuyos fondos se destinarán a las AMPA del municipio

El espacio ha sido finalmente diseñado para dar cabida a unos 200 vehículos con un aforo máximo de 400 espectadores en el antiguo campo de fútbol de La Puebla de Vícar. Así, según ha detallado el Consistorio en una nota, la sesión inaugural está programada a las 22,00 horas con la proyección de 'Padre no hay más que uno'.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla (PSOE), ha hecho un llamamiento a los asistentes ante la necesidad de cumplir "estrictamente" las normas de seguridad. "Aunque estemos en desescalada el covid-19 sigue presente por lo que no debemos bajar la guardia para evitar posibles repuntes de la pandemia", ha recordado.

Los espectadores deben solicitar una reserva de espacio en la Casa de la Juventud y el Deporte, de lunes a viernes, de 9,00 a 13,00 horas. Para la primera proyección se ha reservado prácticamente el 80 por ciento del aforo mientras que el 20 por ciento restante se podrá reservar en el propio campo a partir de las 20,00 horas y hasta completarse el espacio que resta.

Además del uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos, será necesario mantener la distancia de seguridad y además durante la proyección el vehículo deberá estar parado en el espacio reservado, con el freno de mano echado y la primera marcha puesta.

Las luces de posición deberán permanecer apagadas una vez estacionado el vehículo, del que no se podrá salir durante la proyección, por lo que se recomienda la no utilización de los aseos. La velocidad máxima del vehículo, para entrar y salir del recinto, no debe superar los cinco kilómetros por hora, no pudiéndose abandonar el recinto hasta que finalice la proyección, ya que en caso de emergencia el desalojo se realizará a pie.

El sonido de la película se podrá seguir por la radio FM, toda vez que las plazas de estacionamiento se adjudicaran según la altura de cada vehículo. La organización ha habilitado una zona de restauración que dará servicio directamente al vehículo, quedando además prohibido arrojar cualquier tipo de residuos por las ventanilla de los vehículos.

PROGRAMACIÓN

Las proyecciones continuarán el próximo día 11 con 'Grease', de Randal Kleiser, y el viernes, día 12, la película de animación 'Tadeo Jones II. El secreto del Rey Midas', de Enrique Gato y David Alonso. A estas tres primeras proyecciones para todos los públicos seguirá el sábado, día 13, 'Hasta que la boda nos separe', comedia de Adrián Pulido no recomendada a menores de 16 años.

El jueves día 18 se proyectará 'Ha nacido una estrella', de Bradley Cooper, para mayores de 12 años, y el sábado 20 de junio, 'Jumanji. Bienvenidos a la Jungla', de Jake Kasdan. Las proyecciones de junio se cerrarán con 'Parásitos', de Bog Joon Ho, no recomendada para menores de 16 años, el viernes 26 y con 'Cómo entrenar a tu dragón III', de Dean De Blois, el sábado 27.