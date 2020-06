Comencen les obres pendents d'executar en la primera fase del Parc Central, Russafa-Malilla

Aquestes actuacions, han explicat, es duen a terme en la superfície ocupada anteriorment per instal·lacions d'un concessionari d'automòbils després de produir-se el seu desallotjament prèvia resolució judicial. Els treballs van quedar pendents d'executar-se tot esperant aquesta mesura i que els terrenys quedaren alliberats.

L'entitat ha apuntat que entre les actuacions del parc pendents estan, a l'entorn del moll 4 confrontant a l'avinguda Peris i Valero, la finalització del mur verd, la construcció de l'arenera i un joc infantil.

Així mateix, es contempla la continuïtat del canal i font de l'accés per la calle Doctor Domagk i completar les instal·lacions del centre de repartiment d'energia elèctrica requerit per Iberdrola. A més de l'execució de vials, es completarà el tancat definitiu del parc en el límit amb l'espai ocupat per contenidors en l'avinguda Filipines, que seran retirats.

Les obres van ser adjudicades a la UTE Guerola Transer S.L.O-Servicis i Aplicacions Inel S.L., per un import de 1.276.674 euros, IVA no inclòs, i tenen un termini d'execució de huit mesos, ha precisat l'entitat.

La superfície aproximada de l'actuació és d'uns 4.000 metres quadrats, distribuïda en dos parts, una de 1.400 metres quadrats que afecta instal·lacions del parc i una altra de 2.500 metres quadrats que afecta vials de la urbanització de les parcel·les edificables.