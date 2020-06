El sindicato mayoritario de la Policía se querella contra Fernando Simón y el delegado del Gobierno en Madrid

Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha presentado una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, entre otros altos cargos, por un presunto delito de prevaricación por omisión de sus responsabilidades durante la epidemia, y por otro presunto delito contra los derechos de los trabajadores al ignorar las reiteradas peticiones de material del cuerpo.

En la querella, a la que ha tenido acceso RTVE, Jupol también acusa a otros cargos como el subsecretario de Estado de Sanidad, Alberto Herrera; la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la comisaria principal, María Pilar Allué; el DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, y el subdirector general de Logística, José García Molina.

El sindicato acusa de "irresponsabilidad" al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias por "ignorar sistemáticamente las disposiciones de la OMS" sobre la pandemia mientras la OMS alertaba del riesgo de expansión desde el mes de enero, y por ignorar también las recomendaciones del organismo internacional para la compra de material de protección, que no se llegó a efectuar hasta que se declaró el estado de alarma.

Jupol denuncia que la falta de material llegó al seno de la policía, donde se tuvo que reutilizar durante varias semanas. "Incuestionablemente la falta de material está relacionada con la falta de previsión de las autoridades responsables de la seguridad y la salud de los agentes", inciden

Además, recogen las palabras de Simón del mes de mayo, cuando reconoció que no se recomendó el uso de mascarillas porque no había suficientes, y rechaza que no se informara al cuerpo para poder haber estado prevenido.

Según el sindicato, se ignoraron sus peticiones de material, así como las recomendaciones del jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, José Antonio Nieto, quien además fue cesado tres meses antes de su jubilación.

Se pregunta si de haber tomado las medidas oportunas se habrían producido las nueve muertes que han tenido lugar entre la Policía y la Guardia Civil y los más de 1.500 contagios y denuncia que no se hayan realizado pruebas a los agentes con síntomas compatibles ni se haya aislado a estos casos, con el riesgo que suponían para sus compañeros y sus familias.

En la querella incluyen también la realización de eventos multitudinarios durante la semana previa al decreto de estado de alarma pese a que ya había advertencias de diversos organismos para respetar las distancias y mantener la precaución.