Turisme.- El Museu dels Ciències de València, primer centre d'Espanya que obté el segell 'Safe Tourism Certified'

Les mesures higiènics-sanitàries certificades amb el segell 'Safe Tourism Certified' garanteixen la seguretat tant dels propis treballadors de la Ciutat de les Arts i les Ciències com dels turistes que la visiten, destaca la Generalitat en un comunicat.

El document 'Mesures per a la reducció de contagi pel coronavirus SARS-Cov-2' ha sigut elaborat pel Comité de Tècnics constituït per l'ICTE en col·laboració amb el Comité Nacional Espanyol del Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS), MACBA, MUSAC, MARQ, MuBBla, el propi Museu de les Ciències, Museu de l'Evolució Humana - Jaciment de la Serra d'Atapuerca, Museu Lázaro Galdiano, Museu Medieval de Lorca, Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia i Museu Nacional Thyssen Bornemisza.

El segell turístic és transversal, abasta 21 subsectors, i poden optar les empreses, organitzacions i recursos turístics, com a garantia i certificació d'implantació del Sistema de Prevenció de Riscos per a la Salut davant de la Covid-19, marca que s'aconseguiria després d'haver superat una auditoria realitzada per empreses independents, tal com ha sigut en el cas de la Ciutat de les Arts i les Ciències, primera institució que ha rebut aquest reconeixement.

PLA DE REOBERTURA

La reobertura al públic del Museu i l'Hemisfèric dilluns passat 1 de juny s'ha realitzat d'acord amb la guia de l'ICTE. Entre altres mesures de seguretat, que inclou formació específica per al personal, s'han instal·lat nombrosos dispensadors de gel en les zones d'ús públic del complex, disponibles en les entrades i en diferents punts de les instal·lacions. Els punts d'atenció al públic compten amb mampares de barrera anticontagi, detalla l'administració autonòmica.

En el Museu de les Ciències, així com en els diferents espais tancats dins de la zona expositiva, l'aforament està controlat amb càmeres comptapersones. S'ha dissenyat un recorregut per a permetre la visita sense aglomeracions i s'ha senyalitzat de forma clara els accessos i eixides del Museu, així com la distància de seguretat i les vies de circulació única, per a evitar l'encreuament de fluxos de visitants.

En l'Hemisfèric s'ha reduït l'aforament de sala a 42 butaques per a mantindre la distància social i s'ha senyalitzat convenientment perquè els espectadors sàpien quins seients poden ocupar. En les sessions amb projeccions 3D, els espectadors disposen d'ulleres 3D, desinfectades adequadament en acabar cada sessió per a garantir la higiene de les mateixes, i precintades en borses individuals. A més, s'ha incrementat la freqüència de neteja de la sala entre sessió i sessió, que inclou la desinfecció de les butaques i passamans.