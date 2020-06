Aurora, nuevo proyecto Erasmus+ que busca acabar con el radicalismo y la desigualdad en India y Nepal

20M EP

'Alliance of Universities to Reinforce teacher training curricula and Outcast Radicalism and promote Equality in Asian societies' (AURORA) es el nombre de un proyecto Erasmus+ KA2 de Desarrollo de Capacidades en el que participa la Universidad de Málaga (UMA), cuyo objetivo es combatir el radicalismo y promover la igualdad mediante la reforma de los planes de estudios en las universidades indias y nepalíes.