Profesionales del Hospital Trueta de Girona protestan contra recortes a sus "derechos"

La delegada del sindicato Metges de Catalunya (MC) en el centro sanitario, Núria Estanyol, ha explicado en declaraciones a Europa Press que se han manifestado porque consideran que "tras el sobresfuerzo a raíz de la pandemia de coronavirus han visto sus derechos pisoteados".

Además, también han reclamado revertir los recortes salariales de 2010, el retorno de las pagas extras y de los pagos por objetivos, así como recursos humanos y materiales para "mejorar la sanidad pública catalana".

"La crisis sanitaria provocada por la pandemia ha demostrado que los profesionales sanitarios son excelentes pero que el modelo de salud actual ha quedado obsoleto", ha insistido Estanyol, que ha abogado por un cambio sistema liderado por el personal.

"Lo han hecho muy mal. Se han triplicado las camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) pero nosotros no nos hemos triplicado. Lo hemos sacado adelante nosotros y se ha evidenciado que el sistema no estaba preparado. Deberían compensarnos, no quitarnos derechos laborales", ha zanjado.