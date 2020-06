El catedrático Pérez Pastor asegura que hay tecnología que automatiza el riego para aportar nutrientes a los cultivos

Pérez Pastor, que ha comparecido en el parlamento autonómico para hablar sobre la situación del Mar Menor, se ha referido a los "criterios objetivos" de este tipo de tecnología para no tener que limitar la producción agrícola.

"Tenemos la tecnología para colocar el agua y los nutrientes en el sitio adecuado", ha dicho apuntando después que, por ejemplo, a través del riego por goteo se puede aportar la mínima cantidad de agua que necesite la raíz de la planta y que con eso "se crearía una barrera vegetal que no va a permitir que se lixivie el agua de nutrientes" con lo que, ha añadido, "eso no podría ser sinónimo de contaminación".

Pérez Pastor ha defendido a la agricultura como "muy sostenible", aunque ha expuesto que "debe serlo más, y para eso tenemos este decreto ley que tenemos que hacer cumplir".

En ese sentido ha dicho que el decreto ley del Mar Menor "es restrictivo", de hecho, piensa que "debería ser extrapolado al resto de la Nación porque es uno de los más restrictivos de Europa". No obstante, el catedrático de la UPCT ha apuntado que el decreto "no sirve de nada si no hay control".

Durante su intervención ha manifestado, a preguntas de los grupos parlamentarios, que la agricultura es un sector "que tenemos que querer, que nos ha alimentado durante la pandemia", que genera empleo y riqueza y mitiga el cambio climático.

El catedrático de la UPCT ha dicho que la agricultura de hoy en día "no es la de hace 11 años", apelando a estudios de laboratorios externos que controlan la evolución de los nitratos en las zonas de cultivos y que indican que "se reduce la concentración de nitratos en gran medida".

Para él, la coexistencia de la agricultura y de la tecnología "es esencial" para que el desarrollo de la agricultura más sostenible y que ésta se prolongue en el tiempo.

En cuanto al Mar Menor, Pérez Pastor ha recordado que las tres DANAs que se han producido en los últimos meses "le han afectado lamentablemente, ya que antes sí que había mejorado", ha dicho recordando que es miembro del comité científico del Mar Menor.

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Carmina Fernández ha señalado que el Mar Menor es el "emblema evidente de las políticas medioambientales del PP durante 25 años". Según ha dicho, hay que "corregir graves deficiencias" y solucionar el problema de la laguna salada estableciendo un plan de ordenación del territorio, que se ajuste a criterios técnicos y con la supervisión de un comité de seguimiento.

De VOX, Pascual Salvador, considera que la solución para el problema del Mar Menor es "dejar hablar a los expertos" y ha destacado de la intervención del catedrático que la agricultura regional está "a la vanguardia a nivel de producción y de modernización".

Rafael Esteban, de Podemos, ha matizado que han detectado que en la ley del Mar Menor "hay mucha grandilocuencia y poca efectividad".

Mientras que desde Ciudadanos, Juan José Molina, ha señalado como "muy interesante" la ponencia del profesor de la UPCT en la que se ha hablado también del déficit hídrico en la Región y de la necesidad de regar "con agua de calidad".

Finalmente, el 'popular' Jesús Cano, ha instado al trabajo de todas las administraciones para solucionar el problema del Mar Menor.