Coronavirus.- El 73% de docents consultats per CSIF creu que ha augmentat la càrrega burocràtica durant la pandèmia

El sindicat explica, en un comunicat, que ha desenvolupat una enquesta durant el mes de maig entre els professionals docents per a avaluar la seua opinió sobre el teletreball i l'organització de l'últim trimestre per la pandèmia.

Les dades extretes a la Comunitat Valenciana reflecteixen que "la totalitat d'enquestats considera que Conselleria no té en compte l'opinió del professorat, mentre el 73% adverteix de més càrrega burocràtica", segons les dades facilitades per l'entitat.

CSIF precisa que "la pregunta que té una resposta unànime, amb el 100% de contestacions d'enquestats en l'àmbit valencià que respon no, és 'Creus que l'Administració educativa està tenint en consideració l'opinió i experiència del professorat en la presa de decisions i regulacions normatives que s'estan adoptant en aquest atípic últim trimestre?'".

El sindicat apunta, a més, que el 89% de professionals valencians que ha respost aquesta enquesta afirma que està dedicant més temps a les tasques docents que durant les classes presencials.

INSTRUCCIONS "POC CLARES"

De la mateixa manera, un 57% assenyala que les instruccions i normatives per a regular el procés d'ensenyament-aprenentatge durant aquest últim trimestre li resulten "poc clares", mentre que el 40% les considera com parcialment clares i/o útils i un 2,60% les valora com clares i útils.

CSIF insisteix "en la saturació per tasques burocràtiques que pateix el col·lectiu docent". En aquest sentit, i davant la pregunta 'Consideres excessives les tasques burocràtiques encomanades al professorat en aquesta nova situació d'educació a distància?', el 73% respon que sí, mentre que el 21% contesta que a vegades, i poc més del 5%, que no.

L'enquesta, realitzada al llarg del mes de maig en tota Espanya i en la qual han participat uns 10.000 docents, analitza els efectes que està causant la crisi sanitària entre el professorat, que "es troba al límit perquè a l'educació a distància se sumen altres tasques addicionals derivades de la Covid-19".