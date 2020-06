CyL defiende que la ESO tenga una titulación, pero pide esperar a conocer los detalles de la alternativa propuesta

Lucas ha reconocido, durante una rueda de prensa celebrada este viernes, que Castilla y León no ha recibido ninguna propuesta formal en este sentido y ha preferido no profundizar sobre algo "no reflexionado o comentado" previamente, pues sólo ha tenido conocimiento de ello a través de los medios de comunicación, como ha admitido.

En cualquier caso, ha insistido en que la ESO "sí tiene que tener una titulación", pero ha hasta que no vea la alternativa no quiere pronunciarse, como ha asegurado.

Durante su intervención en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Senado, Enrique Roca llamó a eliminar el título de ESO y a crear un certificado que permita a los alumnos determinar su nivel y que oriente a los jóvenes hacia diferentes vías académicas, como formación profesional, estudios superiores a través de Bachillerato y, además, crear otra alternativa de aprendizaje profesional.

El objetivo del Consejo Escolar del Estado es que "todos los alumnos tengan un futuro formativo" y que no haya jóvenes que, por no poder seguir estudiando tras la ESO se queden sin "un título o un futuro". Esta situación supondrá, a juicio de Roca, una bajada del abandono escolar en España, que en la actualidad se sitúa en el 17 por ciento, por encima del diez de media de la Unión Europea.