Coronavirus.- Oltra deixa en mans de PSPV, Compromís i Podem el seguiment del pacte del Botànic

En roda de premsa després del ple setmanal, ha assegurat que hi ha "plena sintonia" en el tripartit per a arribar a un pla de reconstrucció i ha recordat que la comissió de seguiment correspon als partits i no a la Generalitat.

Açò sí, Oltra ha reconegut que "les forces 'botàniques' poden tornar a convocar-la si ho consideren" i no només per la Covid-19, ja que inicialment es va plantejar per a cada sis mesos. "Estem tan enfocats en la pandèmia que no tenim temps per a més", ha asseverat.

Ha posat l'accent que "el Consell manté el perfil que ha de mantindre", institucional i no partidista, i que per açò no ho ha parlat ni amb el president, Ximo Puig (PSPV), ni amb el vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau (Podem).

Sí ha insistit que el pacte de reconstrucció siga participat no només pels partits fins a sumar "les màximes complicitats i adhesions possibles per a tindre diferents mirades i eixir més unides i fortes". És, al seu juí, el gran aprenentatge d'aquest crisi: la fortalesa de la unitat.

De cara al futur, la també coportaveu de Compromís ha confiat que si evoluciona favorablement la pandèmia "potser hi ha una altra visió i es pot obrir el focus". "Nosaltres no formem part d'eixa comissió de seguiment, no li vaig a dir jo el que han de fer", ha resolt.