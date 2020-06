La Generalitat exigeix al Govern que descongele el pla concertat de serveis socials per a gestionar l'IMV

A l'espera de saber com es coordinarà i tramitarà, ha defès que serà necessari un reforç dels serveis administratius locals: "Les taxes de reposició no ens han permès tindre un cos propi en la Generalitat perquè venien els homes de negre i ens tiraven de les orelles".

Així ho ha afirmat en la roda de premsa després del ple del Consell, preguntada per la gestió de l'IMV per part d'ajuntaments i diputacions i per si seria necessari una contractació extraordinària de personal com els mil treballadors per a la vigilància de platges.

Oltra ha sostingut que primer el Govern hauria de reactivar "de forma peremptòria" el pla concertat, ja que "porta congelat 12 anys, des del 2008", per a augmentar la plantilla de tècnics d'integració social i altres llocs. Ha recordat que és competència del Ministeri de Drets Socials i no del de Seguretat Social.

També ha tornat a defendre la proposta de la Generalitat d'arribar a un conveni amb el Govern per a cogestionar l'ingrés mínim i vehicular les sol·licituds a través dels serveis socials d'atenció primària, encara que després les tramite l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS).

Aquest acord permetrà harmonitzar-ho amb la renda valenciana d'inclusió, per la qual cosa ha insistit que s'engegue "com més prompte millor". La competència en serveis socials, ha recalcat, és de la Generalitat, no de les diputacions i ajuntaments encara que siga compartida.

"HAVIA D'HAVER ARRIBAT FA 30 ANYS"

Fins aleshores, la també coportaveu de Compromís ha assegurat que mantenen l'"actitud constructiva" amb el Govern perquè l'ingrés mínim "era absolutament necessari, un dret per a tota Espanya per igual que havia d'haver arribat fa 30 anys". "Volem que una cosa tan especial i important tinga una execució òptima", ha reiterat.

L'objectiu és que siga una ferramenta eficaç en la lluita contra l'empobriment, en una primera fase contra el sever i després donant resposta a les famílies en situació de vulnerabilitat. Per a açò, el Consell està en la fase d'adaptació de la seua normativa al reial decret del Govern, evitant duplicitats.

"La nostra capacitat de gestió està més que garantida, no només amb la renda valenciana, sinó també en dependència", ha subratllat per a apuntar que la Comunitat està entre les primeres autonomies en augment de resolucions en els últims mesos, segons l'últim informe de l'Imserso.

La també consellera de Polítiques Inclusives ha lamentat així que comunitats com la valenciana suporten la càrrega dels serveis socials sobre els seus "músculs" en multiplicar des del 2015 per cinc el finançament als ajuntaments per a les plantilles d'atenció primària.