Women' Secret se adelanta al verano con descuentos de hasta el 30% en su colección 'beachwear'

El verano está a la vuelta de la esquina, pero, gracias a la subida de las temperaturas, más de una ha hecho el cambio de armario estival para disfrutar de los primeros rayos de sol (¡y lucir morenito en las terrazas!). Un subidón de energía que, sin embargo, puede suponernos algún que otro chasco. Y es que, ¿a quién no le ha pasado aquello de olvidar que su bikini o bañador favorito ya no está en condiciones para lucirlo? Pero, si has sido víctima de esta mala noticia, no te preocupes, las nuevas tendencias de baño son preciosas y prometen darte muchas alegrías... Sobre todo, si confías en las marcas que aúnan moda para todas a buen precio.

Women’ Secret es una de ellas puesto que, para celebrar la llegada del verano, ha rebajado hasta un 30% algunos modelos de su colección beachwearpara que puedas renovar tu armario. En esta colección podemos encontrar prendas que, además de cumplir con las tendencias swimwear, nos ayuden a sentirnos cómodas. Así, buceando en él, hemos dado con bañadores y trikinis con escotes en V, asimétricos, estampados y hasta reductores, y, también, bikinis de rayas, lunares o volantes, push up, bandeau y los clásicos triangulares. Sabemos que hay mucha variedad y, para ayudarte, hemos seleccionado cinco modelos que cumplen las expectativas de comodidad y tendencia. ¿Quieres descubrirlos?

¿A cuál de estos modelos rebajados no te resistes?

- Un trikini coral para las indecisas. Si, año tras año, el dilema ‘bikini-bañador’ se adueña de tus compras y, al final acabas con los dos o sin ninguno, el trikini es todo lo que necesitas en verano. Y este con escote en pico y de tejido acanalado con estampado floral te va a encantar. Además de ser de uno de los colores que más potencia la sensación de moreno, el coral, tiene una parte trasera multiposición perfecta para lucir una espalda infinita.

Trikini coral. Women' Secret

- Braga alta, comodidad asegurada. No todas no sentimos cómodas con una braguita mini y, sin renunciar al corte bikini, buscamos opciones un poco más recatadas que, sin embargo, sean sexys y superbonitas. Y este en color mostaza, con ribetes dorados y estampado tipo serpiente reúne todas las cualidades para lucir tipazo... ¡y acaparar todas las miradas!

Bikini de braguita alta. Women' Secret

- Lila color de la temporada. Si todavía no tienes en tu armario una prenda de esta tonalidad... ¡no sabemos a qué esperas! Favorecedor cuanto estamos morenas, este bikini con tres capas de volantes en estas tonalidades va a ser la estrella del verano. Su atadura en cuello y espalda está rematada con unos pompones.

Lila y volantes, ¿qué más se puede pedir? Women' Secret

- Estampado tropical. Es otro de los estampados más populares de cada verano y podemos encontrar inspiración tropical en un sinfín de diseños. Este, con el dibujo de un tucán es, además de original, muy favorecedor, puesto que el color negro estiliza nuestra figura. A cambio, tiene una espalda descubierta que causa sensación.

Los estampados tropicales siempre triunfan. Women' Secret

- Larga vida a los topos. Este clásico estampado parece no pasar de moda y la moda swimwear no iba a desaprovechar esta tendencia. Este bañador tiene un efecto perfect fit para que los resultados de tu Operación Bikini se noten aún más. Su interior especial retiene y realza la figura.

¿Quién puede resistirse a los lunares? Women' Secret

