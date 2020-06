Tres postres para celebrar que has comprado el robot de cocina MyCook Touch un 40% más barato

Durante estas semanas has demostrado que eres un experto repostero y no has dudado en compartir tus pinitos en las redes sociales para que a todos tus contactos se les hiciera la boca agua. Así, has añadido con éxito a tu recetario propuestas de lo más variada, desde tartas con las que invertir poco tiempo en la cocina, pero que, sin embargo, ofrecen un gran resultado, hasta postres mucho más elaborados, sin olvidarte de los polos caseros que, ahora que se acerca el verano, son la mejor opción para terminar una comida por todo lo alto.

Estas incursiones te han servido para darte cuenta de que, aunque tienes mucha predisposición y bastante talento para la repostería, hay procesos que todavía se te resisten o en los que te gustaría invertir menos tiempo. Montar las claras, amasar la masa del pan o conseguir darle la textura correcta al frosting son algunos de ellos y eres consciente de que, para seguir teniendo la fama de cocinillas experto entre tus amigos, necesitas controlarlos al completo. ¡Que no cunda el pánico! Tenemos la solución para ti.

Se trata del robot de cocina MyCook Touch Black Edition, un dispositivo que se va a convertir en tu gran aliado y es que, además de poder preparar un variado recetario, te ayudará a conseguir el mejor resultado en tus elaboraciones dulces. Pero, sin duda, lo mejor es que ahora puedes conseguirlo con un 40% de descuento, lo que te permite ahorrar 400 euros en su compra.

Este modelo es perfecto para aquellos que buscan probar nuevas recetas constantemente, puesto que, gracias a su wifi incorporado, puedes acceder a un recetario en constante actualización y a una amplia red de usuarios comentando su experiencia. Su pantalla táctil de siete pulgadas te permite ver con claridad todos los pasos de la receta, incluida su información nutricional y video tutoriales de 30 segundo para tener más claro los procesos más complicados. ¿Con qué postre quieres estrenarlo?

Tres recetas para estrenar mi MyCook Touch

Entre las muchas ventajas que tiene hacerse con uno de los robots de cocina de Taurus está el acceso al amplísimo recetario que incluyen, con más de 8.000 recetas disponibles, tanto saladas como dulces. Sin embargo, consideramos que, para darle una merecida bienvenida a tu cocina, lo mejor es estrenarse como repostero, pues, ahora, ni medidas imprecisas ni falta de fuerza para amasar tienen cabida en tus postres. ¿Te animas a preparar alguno de los que hemos seleccionado bajo estas líneas entrando en tu cuenta de MyCoo

1 Bizcocho de zanahorias Un clásico, que encanta a mayores y pequeños y que, sin embargo, hasta ahora (y a pesar de la humedad de las zanahorias) nos ha quedado bastante seco y con poco aire. Dos problemas del pasado, pues, gracias a la receta guiada, aprenderemos que los ingredientes secos y los líquidos se mezclan por separado y que, además, el amaso airea la mezcla para evitar que, tras el horneado, sea demasiado densa para ser agradable.

2 Galletas de mantequilla Ideal es para preparar en pocos minutos (y guardar en un bote de cristal para toda la semana), las galletas siguen una receta básica que, sin embargo, tiene truco. ¿Sabes a qué temperatura tiene que estar la temperatura para que no queden pringosas? Ahora, con ayuda de tu MyCook, todo estará bajo control.



3 Bizcocho de limón Fácil de hacer sirviéndonos de la ayuda de un vaso de yogur para tomar las medidas, pero difícil de conseguir una receta perfecta que, además, goce de este toque personal que consigue que quien lo pruebe no pueda evitar relamerse del gusto.

